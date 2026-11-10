Vagyonadó: csúnyán leszavazták, a világ egyik leggazdagabb állama nem kért a Tisza újdonságából és már készül az újabb vizsga

A levélszavazatok feldolgozása miatt csaknem egy hét telt el a november 3-i kaliforniai népszavazás és az eredmény egyértelművé válása között. Az Associated Press friss elemzése szerint a milliárdosok vagyonadóját elutasító szavazatok már biztos többségben vannak. Öt százalékos egyszer különadó lett volna a tervek szerint, de az emberek nem értettek ezzel egyet, nem akarják elüldözni a vagyonos embereket.

A vagyonadó ellen harcoló techmilliárdos Sergey Brin barátnőjével egy társasági eseményen Los Angelesben/Fotó: NurPhoto via AFP

Kaliforniában a választók megvédték a milliárdosokat

Korábban a Világgazdaság is részletesen beszámolt a népszavazási kezdeményezésről. Egy héttel a november 3-i népszavazás után eldőlt, hogy Kaliforniában nem vezetik be a milliárdosok vagyonára kivetendő egyszeri, 5 százalékos különadót. Az Associated Press hétfőn nyilvánította eldöntöttnek a szavazást, amelyet rendkívül költséges kampány előzött meg, ugyanis a világ leggazdagabb technológiai vállalkozói közül többen is hatalmas összegekkel támogatták az adó elleni fellépést. A Proposition 40 néven ismert kezdeményezés azokat érintette volna, akiknek nettó vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt.

A tervezett adó nem a jövedelmet, hanem a teljes vagyont terhelte volna.

Egy tízmilliárd dolláros vagyonnal rendelkező vállalkozónak így nagyságrendileg 500 millió dollárt kellett volna befizetnie, függetlenül attól, hogy vagyona készpénzben, részvényekben vagy más befektetésekben áll.

Az egészségügy fejlesztésére szánták volna a vagyonadót

A kezdeményezés támogatói elsősorban az egészségügyi ellátás finanszírozására fordították volna a bevételt. Kalifornia ugyanis jelentős szövetségi egészségügyi támogatásoktól esik el, a kiesést pedig a leggazdagabbak megadóztatásával kívánták pótolni. A csökkentés mögött Trump szövetségi költségvetési takarékossága áll, amely jelentősen csökkentette az amerikai szövetségi egészségbiztosítási rendszer, a Medicaid finanszírozását.

A kaliforniai költségvetési becslések szerint az egészségügyi támogatások kiesése idővel akár évi 30 milliárd dollárt is elérhet. Ezért a terv az volt, hogy a beszedett adó 90 százalékát az egészségügyre, a fennmaradó részt az oktatásra és az élelmiszersegélyezésre szánták. Az elképzelés mögé Bernie Sanders szenátor és több szakszervezet is felsorakozott. A milliárdosok azonban komoly ellenkampányt indítottak.