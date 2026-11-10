Vagyonadó: csúnyán leszavazták, a világ egyik leggazdagabb állama nem kért a Tisza újdonságából és már készül az újabb vizsga
A levélszavazatok feldolgozása miatt csaknem egy hét telt el a november 3-i kaliforniai népszavazás és az eredmény egyértelművé válása között. Az Associated Press friss elemzése szerint a milliárdosok vagyonadóját elutasító szavazatok már biztos többségben vannak. Öt százalékos egyszer különadó lett volna a tervek szerint, de az emberek nem értettek ezzel egyet, nem akarják elüldözni a vagyonos embereket.
Kaliforniában a választók megvédték a milliárdosokat
Korábban a Világgazdaság is részletesen beszámolt a népszavazási kezdeményezésről. Egy héttel a november 3-i népszavazás után eldőlt, hogy Kaliforniában nem vezetik be a milliárdosok vagyonára kivetendő egyszeri, 5 százalékos különadót. Az Associated Press hétfőn nyilvánította eldöntöttnek a szavazást, amelyet rendkívül költséges kampány előzött meg, ugyanis a világ leggazdagabb technológiai vállalkozói közül többen is hatalmas összegekkel támogatták az adó elleni fellépést. A Proposition 40 néven ismert kezdeményezés azokat érintette volna, akiknek nettó vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt.
A tervezett adó nem a jövedelmet, hanem a teljes vagyont terhelte volna.
Egy tízmilliárd dolláros vagyonnal rendelkező vállalkozónak így nagyságrendileg 500 millió dollárt kellett volna befizetnie, függetlenül attól, hogy vagyona készpénzben, részvényekben vagy más befektetésekben áll.
Az egészségügy fejlesztésére szánták volna a vagyonadót
A kezdeményezés támogatói elsősorban az egészségügyi ellátás finanszírozására fordították volna a bevételt. Kalifornia ugyanis jelentős szövetségi egészségügyi támogatásoktól esik el, a kiesést pedig a leggazdagabbak megadóztatásával kívánták pótolni. A csökkentés mögött Trump szövetségi költségvetési takarékossága áll, amely jelentősen csökkentette az amerikai szövetségi egészségbiztosítási rendszer, a Medicaid finanszírozását.
A kaliforniai költségvetési becslések szerint az egészségügyi támogatások kiesése idővel akár évi 30 milliárd dollárt is elérhet. Ezért a terv az volt, hogy a beszedett adó 90 százalékát az egészségügyre, a fennmaradó részt az oktatásra és az élelmiszersegélyezésre szánták. Az elképzelés mögé Bernie Sanders szenátor és több szakszervezet is felsorakozott. A milliárdosok azonban komoly ellenkampányt indítottak.
Ellenkampány a kampány ellen
Az adó ellen fellépő egyik kampányszervezet több mint 333 millió dollárt gyűjtött össze. Ebből több mint 100 millió dollárt egyetlen ember, Sergey Brin, a Google társalapítója dobott be. Az ellenzők összességében nagyjából tízszer annyi pénzt mozgósítottak, mint a kezdeményezés támogatói. A különadó ellen nemcsak a milliárdosok tiltakoztak. A portál azt írja. Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója is ellenezte az intézkedést, mert
attól tartott, hogy a leggazdagabb lakosok más amerikai államokba költöznek, ami hosszabb távon jelentős adóbevétel-kiesést okozhat.
Ez különösen érzékeny kérdés Kaliforniában, ahol a költségvetés nagymértékben függ a legmagasabb jövedelmű lakosok adóbefizetéseitől. A vagyonadó ellenzői arra is figyelmeztettek, hogy a vállalatok alapítóinak vagyona jellemzően részvényekben testesül meg. Egy jelentős vagyonadó befizetéséhez ezért akár tulajdonrészeket is el kellene adniuk. Ez nem pusztán elméleti vita volt, egyes gazdag vállalkozók már a szavazás előtt megváltoztatták lakóhelyüket vagy vagyoni struktúrájukat. A tömeges elvándorlás mértéke ugyanakkor bizonytalan.
A szavazás eredménye ugyanakkor társadalmi megosztottságot mutatott. Az AP választói felmérése szerint
- a 30 év alattiak többsége támogatta a milliárdosadót,
- a 65 év felettiek mintegy 70 százaléka viszont elutasította.
A kaliforniai döntés nem zárja le a vitát. A kezdeményezés támogatói már jelezték, nem adják fel, 2028-ban ismét napirendre tűzhetik a vagyonadó kérdését.
Spanyolországban éppen a vagyonadóval kampányolnak - de nem lesz elég
Miközben Kaliforniában elbukott a milliárdosadó, Spanyolországban a november 29-i parlamenti választás előtt új lendületet kapott a nagy vagyonok megadóztatásának terve. Ada Colau, Barcelona korábbi polgármestere, a baloldali Frente Amplio miniszterelnök-jelöltje november 5-én mutatta be a Tax the rich, vagyis „Adóztassuk meg a gazdagokat” elnevezésű programját.
A javaslat szerint
- az egymillió eurót meghaladó nettó vagyonokra évi 2 százalékos adót vetnének ki,
- az 50 millió euró feletti vagyonokra pedig 3 százalékos kulcs vonatkozna.
- A már megfizetett vagyonadókat beszámítanák az új kötelezettségbe.
A párt számításai szerint mintegy 231 ezer ember, vagyis a személyijövedelemadó-bevallást benyújtók hozzávetőleg egy százaléka lenne érintett. A legnagyobb terhet Spanyolország mintegy 1200 leggazdagabb polgára viselné. Az ő vagyonuk meghaladja az 50 millió eurót. Colau a
- nagy vagyonok megadóztatása mellett
- a bankok és a nagyvállalatok tényleges adóterhelését is növelné,
- valamint különadóval sújtaná a lakások nagyarányú felhalmozását.
A három intézkedéstől együttesen évi mintegy tízmilliárd euró többletbevételt remélnek, amelyet elsősorban a közszolgáltatások finanszírozására fordítanának. A baloldali politikus szerint a leggazdagabbaknak nagyobb részt kell vállalniuk a társadalmi kiadásokból. A párt november 6-án egy internetes alkalmazást is bemutatott, amely a Forbes listáján szereplő ötven leggazdagabb spanyol vagyonán szemlélteti az új adó várható hatását.
A gazdagok megadóztatásának gondolata ugyanakkor jóval népszerűbb Spanyolországban, mint ez ezt futtató baloldal.
Egy október végi felmérés szerint a spanyolok 70 százaléka támogatja a tehetősek magasabb adóztatását, sőt, még a jobboldali Néppárt és a Vox szavazóinak mintegy 60 százaléka is egyetért ezzel.
A politikai erőviszonyok azonban egészen mást mutatnak. A november 29-i előre hozott parlamenti választás előtt a közvélemény-kutatások többségében a konzervatív Néppárt vezet, amely a Vox támogatásával parlamenti többséghez juthat. Ada Colau baloldali Frente Amplióját eközben mindössze 5-8 százalékra mérik - írja friss elemzésében a Reuters. Jobboldali győzelem esetén a vagyonadó jövője kérdéses: ők inkább ellenzik, mint támogatják.
A spanyol helyzet eltér a kaliforniaitól. Spanyolországban már jelenleg is működnek vagyonadó-jellegű terhek, a választási javaslat ezek szigorítását és átalakítását célozza. Kaliforniában ezzel szemben egy új, egyszeri vagyonadó bevezetéséről döntöttek a választók.
A vagyonadó körül sok a dilemma
A vagyonadó támogatói szerint a leggazdagabbak nagyobb közteherviselésével javítható a közszolgáltatások finanszírozása. Az ellenzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a már megszerzett, sok esetben korábban is adóztatott vagyon ismételt megadóztatása
- elveszi a befektetők kedvét,
- a tőke külföldre menekítésére,
- adóoptimalizálásra
- és a beruházások visszafogására ösztönözhet. Hosszú távon ez már az államoknak sem éri meg.
Az OECD adatai szerint 1990-ben még 12 tagállam vetett ki rendszeres adót a magánszemélyek nettó vagyonára, ám azóta Ausztria, Dánia, Németország, Hollandia, Finnország, Luxemburg és Svédország is megszüntette ezt az adónemet. Franciaország 2018-ban az általános vagyonadót kizárólag a nagy értékű ingatlanvagyonra vonatkozó adóval váltotta fel. A kivezetéseket elsősorban az alacsony költségvetési bevételekkel, a magas adminisztrációs költségekkel, valamint a tőkemenekítés és az adóelkerülés kockázatával indokolták. A Tax Foundation 2026-os összesítése szerint Európában már csak három ország, Spanyolország, Norvégia és Svájc alkalmaz általános nettóvagyon-adót.