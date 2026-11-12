A vagyonadó miatt bukik meg az európai kormány, erre Magyar Péternek is figyelnie kell, ha neki van is egy nagy előnye

Komoly belpolitikai válságba sodródott a holland kormány, miután a koalíció egyik meghatározó pártja kilépéssel fenyegetőzött egy tervezett vagyonadó-módosítás miatt. A parlamenti szavazás nemcsak Rob Jetten miniszterelnök kisebbségi kormányának jövőjét, hanem az Európai Unió egyik fontos gazdaságpolitikai döntését is befolyásolhatja.

A holland vagyonadó körüli vita Rob Jetten kilenc hónapja hivatalban lévő kisebbségi kormányát is megbuktathatja / Fotó: ANP via AFP

A holland Néppárt (VVD) kilépéssel fenyegetőzött a hárompárti kormánykoalícióból, miután a másik két kormánypárt a baloldali ellenzékkel állapodott meg a vagyonadó átalakításáról.

A konfliktus közvetlenül Rob Jetten miniszterelnök kisebbségi kabinetjének fennmaradását veszélyezteti, amely mindössze kilenc hónapja van hivatalban.

Dilan Yesilgöz-Zegerius miniszterelnök-helyettes, a VVD vezetője szerda esti közleményében bírálta a megállapodást. A politikus szerint pártja váratlanul szembesült azzal, hogy koalíciós partnerei, a centrista D66 és a kereszténydemokraták az ellenzékkel egyeztetve dolgozták ki az adómódosítást. Közölte: ha a két kormánypárt csütörtökön megszavazza a javaslatot, újra kell gondolniuk, folytatható-e az együttműködés.

A tervezet az évi 60 ezer euró feletti vagyoni hozamokat 38,5 százalékos adóval terhelné, míg az értékhatár alatti hozamok adókulcsa 35,5 százalékra csökkenne. Az öröklési szabályok is változnának, emellett az adóelkerülés visszaszorítását célzó intézkedéseket is bevezetnének.

A javaslatot támogató pártok számításai szerint az átalakítás mintegy egymilliárd eurónyi adóterhet helyezne át a jövedelmekről a vagyonra. A megállapodás egy utolsó kísérlet arra, hogy feloldják a parlamenti patthelyzetet, miután a jobboldali pártoknak nem sikerült közös nevezőre jutniuk. A tárgyalásokat többek között az orvosi etikai kérdések, a nitrogénkibocsátás szabályozása és a migráció körüli viták nehezítették.

Jetten kormánya egyik parlamenti házban sem rendelkezik többséggel, ezért minden fontosabb döntéshez ellenzéki támogatásra szorul. Ha a vagyonadó-módosítás átmegy a parlamenten, a VVD kilépése sodorhatja veszélybe a kabinetet. Ha viszont elbukik a javaslat, bizalmatlansági indítvány következhet, ami szintén a kormány bukásához vezethet.

Vagyonadó: több ezer magyar vállalkozó kerülhet nehéz helyzetbe – „Miből fizessünk? A gépsorból vagy a gyártócsarnokból?” Nemcsak a leggazdagabb magyarokat, hanem a több évtized alatt felépített családi vállalkozások tulajdonosait is érintheti a tervezett új adó . Egyre több magyar vállalkozó szerint a cégek működéséhez szükséges vagyon megadóztatása a beruházásokat és a munkahelyeket is veszélyeztetheti. A vállalkozói érdekképviseletek számításai alapján több ezer cégtulajdonos kerülhet a vagyonadó hatálya alá.

A vagyonadó a Tiszának is fejfájást okozhat

A holland vita magyar szempontból is érdekes, hiszen Magyarországon szintén napirenden van a vagyonadó kérdése. A tervezett hazai szabályozás az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrészre főszabály szerint évi egyszázalékos adót vetne ki. A Joint Venture Szövetség becslése szerint mintegy 6400 magánszemélyhez köthető legalább egymilliárd forint értékű cégvagyon, az érintett vállalkozások összesített értéke pedig elérheti a 30 ezer milliárd forintot.