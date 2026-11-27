Adóbomba Európában: a holland kormány majdnem belebukott, Madridban eltörölnék, Magyarországon most vezetik be a vagyonadót – egyedül maradunk a spanyol választás után
Különös helyzet alakult ki Európában a nagy vagyonok adóztatása körül. Magyarországon az egymilliárd forint feletti vagyonok megadóztatása szerepel a politikai napirenden, az Európai Unió tagállamainak túlnyomó többségében már nincs általános nettó vagyonadó.
A kontinens nyugati felén több ország évtizedekkel ezelőtt felhagyott ezzel az adóztatási gyakorlattal, Spanyolországban pedig most a választási kampányban is megjelent az eltörlés lehetősége.
Spanyolországban meg vannak számlálva a vagyonadó napjai?
A november 29-i előrehozott spanyol parlamenti választás az európai vagyonadóztatás szempontjából is érdekes fordulatot hozhat. A jobbközép Néppárt (Partido Popular, PP) választási programjában ugyanis szerepel a nagy vagyonokra kivetett országos szolidaritási adó eltörlése – derül ki az Europa Press programösszehasonlításából.
A Néppárt és a Vox egyaránt az adóterhek mérséklését, a beruházások ösztönzését és a spanyol gazdaság versenyképességének javítását helyezi programja középpontjába.
A vasárnapi előrehozott spanyol parlamenti választás előtt a közvélemény-kutatások többsége a jobboldali pártok erős támogatottságát mutatja, ugyanakkor a kormányzó szocialisták az elmúlt hetekben jelentősen ledolgozták hátrányukat. Az El País november 24-én közzétett felmérése szerint
- a konzervatív Néppárt (PP) 31,4,
- a Pedro Sánchez vezette Szocialista Párt (PSOE) 29,1,
- a jobboldali Vox pedig 17,9 százalékon áll.
- A két jobboldali párt együttes támogatottsága így megközelíti az 50 százalékot.
A 40dB. utolsó, 7500 megkérdezésen alapuló felmérése szerint
- a Néppárt és a Vox együttes támogatottsága 49,1 százalék,
- a szocialistáké 30,9 százalék.
- A 350 fős parlamentben a kormányalakításhoz szükséges abszolút többség 176 mandátum.
A washingtoni székhelyű Tax Foundation elemzése szerint Spanyolország nemzetközi adóversenyképessége az elmúlt években jelentősen romlott:
- 2017-ben a szervezet rangsorában a 27. helyen állt,
- 2026-ra a vizsgált 38 OECD-ország között a 35. helyre csúszott vissza.
A kormányzó szocialisták ezzel szemben tovább növelnék a leggazdagabbak adóterhelését. Pedro Sánchez miniszterelnök a kampány utolsó hetében új adót javasolt a százmillió eurót meghaladó vagyonokra. A szocialisták évi kétmilliárd eurós többletbevétellel számolnak, a konkrét adókulcsot azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Egyszer megkereste a pénzt, mégis minden évben adózhat utána
A vagyonadó egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem az adott évben megszerzett jövedelemre, hanem a már felhalmozott vagyonra vetik ki. Így olyan eszközök után is keletkezhet adófizetési kötelezettség, amelyek az adott évben nem hoztak tulajdonosuknak bevételt.
- Spanyolországban az általános adómentességi határ 700 ezer euró, amelyhez a saját lakóingatlan esetében további, legfeljebb 300 ezer eurós mentesség társulhat.
- Az adókulcsok régiónként jelentősen eltérhetnek, a legmagasabb kulcs eléri a 3,5 százalékot.
Az adó nemcsak ingatlanokra, hanem egyebek mellett bankbetétekre, részvényekre, üzletrészekre és más értékes vagyontárgyakra is kiterjedhet. A spanyol autonóm közösségek jelentős mozgástérrel rendelkeznek a kedvezmények meghatározásában. Emiatt Madridban, Katalóniában vagy Andalúziában eltérő adóteherrel szembesülhet ugyanakkora vagyon tulajdonosa.
A regionális különbségek mérséklésére a spanyol kormány 2022-ben külön országos szolidaritási adót is bevezetett a nagy vagyonokra, amelynek alkalmazását 2023 decemberében határozatlan időre meghosszabbították – áll a Tax Foundation európai vagyonadókról készített 2026-os összesítésében. Éppen ennek eltörlését ígéri most a spanyol Néppárt.
Sorra számolták fel Európában a vagyonadót
A spanyol rendszer ma már kivételnek számít az Európai Unióban. A Tax Foundation augusztusi összesítése szerint
a 27 uniós tagállam közül egyedül Spanyolországban létezik általános, magánszemélyek nettó vagyonára kivetett vagyonadó
- tegyük hozzá, most már Magyarországon is, feltéve, ha Baka András köztársasági elnök aláírja az erről szóló törvényt.
Az elmúlt évtizedekben az európai országok sorra vezették ki ezt az adónemet:
- Ausztria 1994-ben,
- Dánia 1997-ben,
- Hollandia 2001-ben,
- Finnország és Luxemburg 2006-ban,
- Svédország 2007-ben.
Németországban 1997 óta nem szedik be az általános vagyonadót, Franciaországban pedig 2018-ban egy lényegesen szűkebb, ingatlanvagyonra vonatkozó közteher váltotta fel azt. Különösen figyelemre méltó Svédország példája. A magas adóterheiről és kiterjedt jóléti rendszeréről ismert skandináv országban is a megszüntetés mellett döntöttek. Az Európai Parlament kutatószolgálatának tanulmánya szerint a svéd döntés hátterében az alacsony adóbevétel, a magas adminisztrációs költségek és a versenyképességi aggályok álltak.
Az adó évente mindössze a GDP mintegy 0,1 százalékának megfelelő bevételt eredményezett.
A vagyonértékelés bonyolultsága, az adóelkerülés lehetősége és a tőke külföldre áramlása más országokban is visszatérő problémát jelentett. Az EU-n kívül Norvégiában és Svájcban továbbra is működik általános vagyonadó, az uniós tagállamok egy részében pedig meghatározott vagyonelemekre vonatkozó adók maradtak fenn.
Hollandiában kis híján belebukott a kormány
Novemberben Hollandia is megtapasztalhatta, milyen súlyos politikai konfliktusokat gerjeszthet a megtakarítások és befektetések adóztatása. Rob Jetten miniszterelnök kormánykoalíciója a felbomlás közelébe került egy vagyonhoz kapcsolódó adómódosítás miatt. A holland parlament alsóháza végül szűk többséggel elfogadta a vitatott javaslatot, de a koalíción belüli konfliktus ezzel nem oldódott meg automatikusan. Mindennek tetejébe a holland befektetési adórendszer átfogó reformja is akadályokba ütközött. A végrehajthatósággal kapcsolatos aggályok miatt a kormány 2029-re halasztaná az új rendszer bevezetését. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a holland konstrukció jogilag nem azonos a klasszikus nettó vagyonadóval, mivel alapvetően a befektetések hozamának adóztatásáról van szó. A koalíciós konfliktus azonban így is jelzi, milyen érzékeny gazdasági és politikai terület a magánvagyonokhoz kapcsolódó adóterhek növelése.
Magyarországon már megszavazták a vagyonadót
Miközben Spanyolországban a nagy vagyonokra kivetett adó eltörlése is szerepel az ellenzék választási ígéretei között, Magyarországon éppen most bővítik az adórendszert ezzel az adónemmel.
A magyar Országgyűlés november 24-én 134 igen, 49 nem szavazattal, hét tartózkodás mellett elfogadta a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot.
Az elfogadott szabályozás értelmében az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrész után évi egyszázalékos, a százmilliárd forint feletti vagyonrész után pedig másfél százalékos adót kell fizetni. A magyar adóalanyok esetében a külföldön tartott vagyon is adóköteles lehet.
A Tisza-kormány évi 200 milliárd forintos bevételt remél az új adónemtől, a Blochamps Capital szerint azonban már a százmilliárd forintos éves bevétel elérése is optimista forgatókönyvnek számít. A vagyon értékének meghatározása számos jogvitához vezethet, az adófizetés pedig különösen azoknak a vállalkozóknak okozhat nehézséget, akiknek a vagyona elsősorban gépekben, ingatlanokban és készletekben testesül meg.
A hatálybalépés időpontja ugyanakkor még kérdéses. Ahhoz, hogy már az idei év végén fennálló vagyon után is adózni kelljen, legkésőbb november 30-án ki kell hirdetni a törvényt. Amennyiben a jogszabály csak decemberben jelenik meg a Magyar Közlönyben, az első adófizetési határidő 2027 augusztusáról 2028 augusztusára tolódik, így a jövő évi költségvetés eleshet a betervezett 200 milliárd forintos bevételtől.