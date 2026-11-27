Különös helyzet alakult ki Európában a nagy vagyonok adóztatása körül. Magyarországon az egymilliárd forint feletti vagyonok megadóztatása szerepel a politikai napirenden, az Európai Unió tagállamainak túlnyomó többségében már nincs általános nettó vagyonadó.

Spanyolországban jó esély van a vagyonadó eltörlésére - így Magyarország lehet az utolsó uniós tagország, ahol alkalmazzák / Fotó: Koupei Studio

A kontinens nyugati felén több ország évtizedekkel ezelőtt felhagyott ezzel az adóztatási gyakorlattal, Spanyolországban pedig most a választási kampányban is megjelent az eltörlés lehetősége.

Spanyolországban meg vannak számlálva a vagyonadó napjai?

A november 29-i előrehozott spanyol parlamenti választás az európai vagyonadóztatás szempontjából is érdekes fordulatot hozhat. A jobbközép Néppárt (Partido Popular, PP) választási programjában ugyanis szerepel a nagy vagyonokra kivetett országos szolidaritási adó eltörlése – derül ki az Europa Press programösszehasonlításából.

A Néppárt és a Vox egyaránt az adóterhek mérséklését, a beruházások ösztönzését és a spanyol gazdaság versenyképességének javítását helyezi programja középpontjába.

A vasárnapi előrehozott spanyol parlamenti választás előtt a közvélemény-kutatások többsége a jobboldali pártok erős támogatottságát mutatja, ugyanakkor a kormányzó szocialisták az elmúlt hetekben jelentősen ledolgozták hátrányukat. Az El País november 24-én közzétett felmérése szerint

a konzervatív Néppárt (PP) 31,4,

a Pedro Sánchez vezette Szocialista Párt (PSOE) 29,1,

a jobboldali Vox pedig 17,9 százalékon áll.

A két jobboldali párt együttes támogatottsága így megközelíti az 50 százalékot.

A 40dB. utolsó, 7500 megkérdezésen alapuló felmérése szerint

a Néppárt és a Vox együttes támogatottsága 49,1 százalék,

a szocialistáké 30,9 százalék.

A 350 fős parlamentben a kormányalakításhoz szükséges abszolút többség 176 mandátum.

A washingtoni székhelyű Tax Foundation elemzése szerint Spanyolország nemzetközi adóversenyképessége az elmúlt években jelentősen romlott:

2017-ben a szervezet rangsorában a 27. helyen állt,

2026-ra a vizsgált 38 OECD-ország között a 35. helyre csúszott vissza.

A kormányzó szocialisták ezzel szemben tovább növelnék a leggazdagabbak adóterhelését. Pedro Sánchez miniszterelnök a kampány utolsó hetében új adót javasolt a százmillió eurót meghaladó vagyonokra. A szocialisták évi kétmilliárd eurós többletbevétellel számolnak, a konkrét adókulcsot azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.