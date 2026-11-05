Kiszivárgott: áll a bál a Fehér Házban Trump történelmi veresége után – J.D. Vance Netanjahut okolja az iráni fiaskóért
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke magánbeszélgetésben bírálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, azzal vádolva őt, hogy „mindenben téved”, ha Iránról van szó. Vance hónapok óta figyelmezteti Donald Trumpot, hogy a háború rendkívül népszerűtlen az amerikaiak körében, és ez a republikánusok győzelmébe kerülhet a félidős választásokon – írja az Axios.
A Fehér Házban folytatott megbeszéléseket ismerő források szerint Vance vezette Trump tanácsadóinak egy csoportját, akik az Iránnal kötendő megállapodást és a háború befejezését szorgalmazták. Trump azonban a figyelmeztetéseik ellenére fontolgatta a nagyobb katonai csapások folytatását, még közvetlenül a november 3-i választások előtt is. Netanjahu izraeli miniszterelnök nyomást gyakorolt Trumpra, hogy ismét támadja meg Iránt. Az amerikai elnök végül úgy döntött, hogy vár, de legközelebbi munkatársai tanácsával ellentétben támogatta Netanjahut a múlt heti izraeli választásokon.
Vance: „a háború miatt vesztettük el a választásokat”
A republikánusok nagy veresége után Vance nyilvánosan elismerte, hogy az Iránnal vívott háború volt a választási kudarc egyik fő oka. Szerdán egy közösségi médiás bejegyzésben közvetlenül összefüggésbe hozta a republikánus szenátusi többség elvesztését Trump háborús döntésével.
A veszteség oka a háború volt. Maga az elnök mondta ezt tegnap este. Ha azt akarjátok állítani, hogy megérte, hogy megérte elveszíteni a Szenátust a következő hat évben, csak tegyétek
– írta Vance. „De mindenki tudja, miért veszítettünk.
„És minden őszinte beszélgetésnek arról, hogy merre tovább, onnan kell kiindulnia” – tette hozzá az amerikai alelnök, aki az Egyesült Államok Izraellel való kapcsolatát is komoly politikai problémaként emelte ki a republikánusok számára.
Trump tegnap újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Vance elemzése „nagyrészt pontos”, mivel a háború az üzemanyagárak emelkedését okozta.
Mégis ismét megvédte az Irán elleni katonai fellépést, azzal érvelve, hogy nincs más választása. „Nem volt más választásunk. Nem engedhetjük, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen” – mondta Trump. Arra a kérdésre, hogy mikor szándékozik véget vetni a háborúnak, azt válaszolta: „Amikor csak akarom. De jól kell csinálni, mert nem lehet atomfegyverük.”
Trump újabb támadásokat fontolgat Irán ellen
A választási vereség ellenére az amerikai hadsereg véglegesíti az Irán elleni nagyobb harci műveletek esetleges újraindításának előkészületeit. Az amerikai tisztviselők megerősítették az Axiosnak, hogy további katonai erőket és felszerelést küldenek a régióba.
Katar ugyanakkor egy újabb eszkaláció megelőzése érdekében próbál megállapodást kötni Washington és Teherán között. Regionális források szerint közvetítők próbálják biztosítani a két fél megállapodását egy olyan megállapodástervezetről, amely megnyithatja az utat a közvetlen tárgyalások előtt a következő napokban.
Trump jelenleg három lehetőséget mérlegel:
- a katonai csapások megújítása,
- egy megállapodás megkötése Iránnal, vagy
- a tengeri blokád és a gazdasági szankciók folytatása.
Mindegyik politikai és biztonsági kockázatokkal jár.
Az újabb támadások tovább növelhetik az üzemanyagárakat és elégedetlenséget okozhatnak Amerikában, miközben a tárgyalások összeomolhatnak, ha Irán nem egyezik bele az amerikai követelésekbe. A blokád és a szankciók folytatása hónapokig is eltarthat egyértelmű eredmény nélkül.
Trump néhány tanácsadója továbbra is nyomást akar gyakorolni rá.
Az Axios szerint John Ratcliffe, a CIA igazgatója és Scott Bessent pénzügyminiszter is azon tisztviselők között van, akik úgy vélik, hogy Trumpnak folytatnia kellene a gazdasági nyomást Iránra. Céljuk az iráni hatalom gyengítése tengeri blokáddal és szankciókkal, anélkül, hogy azonnal nagyobb katonai műveletekkel kellene visszatérniük.
Trump legközelebbi munkatársai azonban nem biztosak abban, hogy milyen döntést fog hozni az elnök. Egy korábbi tanácsadója figyelmeztetett, hogy Trump nem akar újabb kudarcot elszenvedni Iránban a választási veresége után. „Egy dolog elveszíteni egy félidős választást. De Trump nem akar kétszer vesztesnek tűnni” – mondta a volt tanácsadó.