Elmaradt az új Jalta: Trump, Putyin és Hszi nem írta át a világrendet, Európa a partvonalra szorult
Történelmi diplomáciai esemény helyszíne volt november 19-én a kínai Sencsen: egy asztalhoz ült Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök. A három nagyhatalom vezetője a nemzetközi biztonság legfontosabb kérdéseiről tárgyalt, majd a kínai állami média beszámolója szerint közös nyilatkozatban rögzítette együttműködési szándékát. A világrendet azonban nem alakították át, elmaradt az "új Jalta".
A találkozó jelentőségét mindazonáltal nehéz túlbecsülni. A három ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, egyben a világ meghatározó katonai, politikai és gazdasági hatalma. Együttműködésük vagy konfliktusaik nemcsak az ukrajnai háború alakulását, hanem az energiapiacokat és a globális biztonsági rendszert is befolyásolhatják.
A találkozót követően a felek a stabil energiaellátás és a nukleáris kockázatok mérséklése mellett kötelezték el magukat. A kínai állami média által nyilvánosságra hozott dokumentum ugyanakkor számos kérdést nyitva hagyott.
Négy pontban vázolták fel az együttműködést
A nyilatkozat első pontja az Egyesült Nemzetek Szervezetének átalakításáról szól.
Washington, Moszkva és Peking támogatja az ENSZ reformját,
hogy a világszervezet hatékonyabban reagálhasson a nemzetközi válságokra, és eredményesebben láthassa el a béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos feladatait.
Ez önmagában is jelentős politikai üzenet. A három ország az elmúlt években számos kérdésben került szembe egymással, és az ENSZ Biztonsági Tanácsában is gyakran eltérő álláspontot képviseltek. A reformok támogatása azonban még nem jelenti azt, hogy azok tartalmáról is megszületett az egyetértés.
A második pont közvetlenül érintheti a világgazdaságot.
A három állam a finomított kőolajtermékek termelésének és kínálatának növelését tervezi, egyúttal hangsúlyozta a stabil energiaellátás fontosságát.
A vállalás különösen érzékeny időszakban hangzott el, amikor a geopolitikai feszültségek és a szállítási útvonalakat érintő kockázatok folyamatos bizonytalanságot okoznak az energiapiacon. A nyilatkozat ugyanakkor nem részletezi, milyen mennyiségekről, határidőkről vagy konkrét beruházásokról lenne szó.
A harmadik pont a nemzetközi igazságszolgáltatást érinti. A vezetők hangsúlyozták az államok hozzájárulásának és az állami tisztségviselőket megillető mentességek tiszteletben tartásának fontosságát. Egyetértettek abban is, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló szervezetek nem élhetnek vissza joghatóságukkal.
A megfogalmazás politikailag különösen érzékeny, hiszen a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás működéséről és hatásköréről régóta éles viták zajlanak.
Egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni
A negyedik pont a nukleáris biztonságról szól, és a nyilatkozat egyik legfontosabb üzenetét tartalmazza.
A három államfő megerősítette: egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, ezért azt soha nem szabad megvívni.
A felek vállalták, hogy párbeszédet folytatnak az atomfegyverek alkalmazásával kapcsolatos kockázatok csökkentéséről és a nukleáris fegyverek további elterjedésének megakadályozásáról. Ez fontos diplomáciai jelzés, de nem azonos egy új fegyverzetkorlátozási szerződéssel. A beszámolók alapján egyelőre nem ismert olyan konkrét megállapodás, amely számszerű korlátokat vagy ellenőrzési mechanizmusokat vezetne be.
A találkozó lezárását követően Trump az Air Force One elnöki különgép fedélzetén elhagyta Sencsent. A csúcstalálkozó politikai következményeiről azonban máris megkezdődött a vita.
Trump barátjának nevezte Putyint
A háromoldalú egyeztetést külön kétoldalú találkozók előzték meg. Trump Putyinnal is egyeztetett, akit barátjának nevezett, Hszi Csin-pingtől pedig segítséget kért az ukrajnai háború lezárásához. A találkozó külsőségei is azt jelezték, hogy Peking rendkívüli jelentőséget tulajdonít az eseménynek. A kínai állami televízió felvételein egy díszes tárgyalóterem és egy nagy kerek asztal volt látható, amelynél a három vezető foglalt helyet. A látványos diplomáciai koreográfia azonban nem feltétlenül jelentett ugyanilyen jelentős politikai áttörést.
„Hosszúra nyúlt közös fotózkodás” – nem változik a világrend
Theresa Fallon, a Centre for Russia Europe Asia Studies kutatóközpont igazgatója az Al Jazeerának nyilatkozva kétségbe vonta, hogy a történelminek nevezett egyeztetés valódi áttörést hozott volna.
Az elemző szerint a három vezető eltérő célokkal érkezett Sencsenbe.
- Hszi Csin-ping elsősorban a gazdasági helyzet miatt aggódott,
- Donald Trump a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását helyezte előtérbe,
- Vlagyimir Putyin pedig nemzetközi politikai elismerést keresett.
Fallon úgy vélte, a találkozón nem sikerült érdemben közelíteni ezeket az álláspontokat. Az eseményt ezért inkább hosszúra nyúlt közös fotózkodásnak nevezte. Értékelése szerint
Putyin számára különösen fontos lehetett, hogy az amerikai és a kínai elnökkel egyenrangú tárgyalópartnerként jelenhetett meg.
Ez diplomáciai szempontból akkor is jelentős fejlemény lehet, ha az ukrajnai háború rendezésében nem is történt előrelépés.
Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző, újságíró, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus igazgatója szerint azt, hogy mennyire nem egyenrangú félként kezelik az oroszokat mi sem mutatja jobban, hogyan fogadták Putyint Kínában. "Putyint érkezésekor a repülőnél nem Hszi Csin Ping fogadta személyesen, hanem a kínai kommunista párt Politbürójának 5. számú embere, Cai Qi. Trumpért persze személyesen ment Hszi Csin Ping" - írja az elemző.
A közös fotón Putyint arrébb tessékelték Trump és Hszi mellől, és végül nem közvetlenül a kínai és amerikai vezető mellett állt, hanem Hszi Csin Ping felesége és Dél-Korea elnöke között.
Egy videófelvételen nagyon jól látható, ahogy a kézfogás után Trump és Hszi megmutatják, hogy álljon arrébb, ott lesz a helye, és Putyin jól láthatóan ennek nem örült. Putyin érkezésekor a csúcstalálkozón aztán az orosz himnuszt sem játszották le. Trump megjelenésekor persze a kínai állami zenekar azonnal előadta az amerikai himnuszt - kommentálja a helyzetet a szakértő.
Európa kimaradt a tárgyalásokból
A csúcstalálkozó egyik legfontosabb politikai következménye az lehet, hogy ismét előtérbe kerül Európa szerepe - pontosabban szerepének hiánya - a nemzetközi válságok rendezésében.
A három nagyhatalom vezetője ugyanis úgy tárgyalt a globális biztonságról, hogy az európai országok és Ukrajna képviselői nem vettek részt az egyeztetésen.
Fallon szerint az európai vezetők egyértelműen úgy érzik, hogy a partvonalra szorultak. Ezzel is összefüggésbe hozta, hogy az Ukrajnát támogató, úgynevezett tettre készek koalíciója Berlinben egyeztetett. Az elemző szerint Európának sürgősen közös álláspontot kell kialakítania, és ki kell jelölnie azt a vezetőt vagy kisebb országcsoportot, amely a kontinens nevében tárgyalhat Putyinnal. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a legfontosabb geopolitikai egyeztetéseken továbbra is Washington, Moszkva és Peking képviselői ülnek majd az asztalnál. Fallon ugyanakkor kedvező jelnek tartotta, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner Berlinbe utazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel találkozzon.