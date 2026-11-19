Történelmi diplomáciai esemény helyszíne volt november 19-én a kínai Sencsen: egy asztalhoz ült Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök. A három nagyhatalom vezetője a nemzetközi biztonság legfontosabb kérdéseiről tárgyalt, majd a kínai állami média beszámolója szerint közös nyilatkozatban rögzítette együttműködési szándékát. A világrendet azonban nem alakították át, elmaradt az "új Jalta".

„Hosszúra nyúlt közös fotózkodás” – nem változik a világrend / Fotó: Vyacheslav Prokofyev

A találkozó jelentőségét mindazonáltal nehéz túlbecsülni. A három ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, egyben a világ meghatározó katonai, politikai és gazdasági hatalma. Együttműködésük vagy konfliktusaik nemcsak az ukrajnai háború alakulását, hanem az energiapiacokat és a globális biztonsági rendszert is befolyásolhatják.

A találkozót követően a felek a stabil energiaellátás és a nukleáris kockázatok mérséklése mellett kötelezték el magukat. A kínai állami média által nyilvánosságra hozott dokumentum ugyanakkor számos kérdést nyitva hagyott.

Négy pontban vázolták fel az együttműködést

A nyilatkozat első pontja az Egyesült Nemzetek Szervezetének átalakításáról szól.

Washington, Moszkva és Peking támogatja az ENSZ reformját,

hogy a világszervezet hatékonyabban reagálhasson a nemzetközi válságokra, és eredményesebben láthassa el a béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos feladatait.

Ez önmagában is jelentős politikai üzenet. A három ország az elmúlt években számos kérdésben került szembe egymással, és az ENSZ Biztonsági Tanácsában is gyakran eltérő álláspontot képviseltek. A reformok támogatása azonban még nem jelenti azt, hogy azok tartalmáról is megszületett az egyetértés.

A második pont közvetlenül érintheti a világgazdaságot.

A három állam a finomított kőolajtermékek termelésének és kínálatának növelését tervezi, egyúttal hangsúlyozta a stabil energiaellátás fontosságát.

A vállalás különösen érzékeny időszakban hangzott el, amikor a geopolitikai feszültségek és a szállítási útvonalakat érintő kockázatok folyamatos bizonytalanságot okoznak az energiapiacon. A nyilatkozat ugyanakkor nem részletezi, milyen mennyiségekről, határidőkről vagy konkrét beruházásokról lenne szó.