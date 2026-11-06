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Hatalmas beruházás indul a Dunán: újabb milliárdokat kap a bősi vízerőmű – évtizedekre biztosítanák a működését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb jelentős támogatáshoz jutott a bősi vízerőmű korszerűsítése, amely Szlovákia egyik legnagyobb energetikai beruházása. A fejlesztés nemcsak az áramtermelés hatékonyságát javíthatja, hanem az árvízvédelemben is fontos szerepet kaphat. A teljes beruházás költsége ugyanakkor korábban komoly politikai vitákat váltott ki.
VG
2026.11.06, 17:38
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Harmincmillió eurós, átszámítva mintegy 11 milliárd forintos támogatást kapott a bősi vízerőmű két turbinájának korszerűsítésére a szlovák állami Vízgazdálkodási Építővállalat. A forrást a Környezetvédelmi Alapból ítélték meg, a Modernizációs Alap finanszírozásával. Az összeg a TG1-es és TG2-es jelzésű turbinagenerátorok villamos és gépészeti berendezéseinek megújítását szolgálja – számolt be a Ma7 a TASR szlovák hírügynökség alapján.

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A fejlesztésnek az árvízvédelem szempontjából is jelentősége van / Fotó: STOCK MAX  PHOTO

A támogatás már a második sikeresen megszerzett finanszírozási forrás a Modernizációs Alapból. Andrej Kasana, az állami vállalat megbízott vezérigazgatója jelentős eredménynek nevezte a pénz elnyerését, és kiemelte a beruházás előkészítésében részt vevő munkatársak szerepét. A mostani fejlesztés egy jóval nagyobb korszerűsítési program része, amelynek teljes értéke meghaladja a 465 millió eurót, vagyis megközelíti a 170 milliárd forintot.

Nyolc turbinát cserélnek le a bősi vízerőműben

A teljes beruházás keretében nyolc új generációs Kaplan-turbinát, nyolc generátor-állórészt és öt blokktranszformátort szállítanak és építenek be. A cél az elöregedett berendezések cseréje, az áramtermelés hatékonyságának javítása és az erőmű üzembiztonságának növelése. A fejlesztésnek az árvízvédelem szempontjából is jelentősége van. A korszerűsített turbinák nagyobb vízhozamot tudnak majd átengedni, ami a Duna áradásai idején javíthatja a létesítmény vízlevezető képességét.

A beruházás emellett mérsékelheti a környezetterhelést, mivel az új berendezések működéséhez kevesebb üzemi olajra és szigetelőgázra lesz szükség. A tervek szerint a korszerűsítés legalább harminc évvel hosszabbíthatja meg az erőmű működési élettartamát. A külső támogatás pénzügyi szempontból is fontos, hiszen csökkenti azt az összeget, amelyet az állami vállalatnak saját forrásból kellene előteremtenie.

Korábban komoly botrányt okozott a beruházás ára

A bősi vízerőmű korszerűsítésének költsége az elmúlt években jelentősen emelkedett. Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a turbinák cseréjét már évekkel ezelőtt előkészítették, a közbeszerzési eljárások azonban többször elhúzódtak. A beruházás költségét korábban 360 millió euróra becsülték, a végleges szerződéses összeg azonban meghaladta a 465 millió eurót. A munkálatokat az osztrák Andritz Hydro és a szlovák VUJE konzorciuma nyerte el.

Az áremelkedés Szlovákiában politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki pártok mellett a kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) is bírálta a projekt költségeit, és a közbeszerzés felülvizsgálatát sürgette. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter az inflációval, a létesítmény állapotának romlásával és a fejlesztés műszaki tartalmának bővülésével indokolta a drágulást. A korszerűsítés ugyanakkor energetikai szempontból kulcsfontosságú Szlovákia számára. A Duna vizét hasznosító bősi erőmű az ország egyik legjelentősebb vízenergia-termelő létesítménye, amelynek berendezései már túllépték eredetileg tervezett élettartamukat. A most megszerzett támogatás így a több százmillió eurós beruházás finanszírozását könnyítheti meg, miközben a következő évtizedekre biztosíthatja a Duna egyik legfontosabb energetikai létesítményének működését.

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Szlovákia
Bős-nagymaros
bős-nagymarosi vízlépcső
Duna
beruházás

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