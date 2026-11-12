A Volkswagen olyan pofonnal vágott vissza Kínában, hogy a BYD és a többiek a szemüket dörzsölgetik – Európa mégis győz?
Elbocsátásokról és a kínai veszedelemről szólnak a hírek évek óta a magyarok számára is fontos európai autóiparban. Az Európában nagy csinnadrattával meghirdetett zöld átalakulás győztesének szinte minden fronton Kína tűnik – nem csoda, ha Európa urai a hadigazdaságra nyergeltek át. Meghökkentően üdítőnek tűnik ezért a német Volkswagen szerdai bejelentése: saját terepükön és hazájukban vertek rá a kínaiakra. Ámuljunk – de gyorsan tekintsük át az autóipari világháború többi frontját is, hátha menekülésnek bizonyul a német rugalmas elszakadás.
A Volkswagen bejelentése: márkájának elektromos és hibridautó-eladásai Kínában rekordot értek el a múlt hónapban. Az elektromos autók és a konnektorról tölthető hibridek – azaz az úgynevezett új energiával hajtott járművek (NEV) – októberi kiszállításai éves összevetésben közel 350 százalékkal ugrottak meg. A növekedést az új modellek, köztük az ID. Aura T6 szabadidő-autó és az ID. Era 5S szerdán hajtották – írja a Bloomberg.
Nem arról hallunk mostanában, hogy a kínai elektromos autók nyomulnak be elképesztő iramban Európába? Aminek egyik legfontosabb állomása a Szegeden hamarosan beinduló BYD-gyár? De bizony. Hát akkor ez a Volkswagen-visszavágás Kínában igazi huszárcsíny, mint amikor Hadik András elfoglalta Berlint.
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Eközben azonban a világban: a Volkswagen-csoport történetének legnagyobb átszervezésére készül: 2030-ig világszerte mintegy 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi, miközben négy németországi üzeme – Emden, Zwickau, Hannover és Neckarsulm – jövője is bizonytalanná vált, és 2031–2034 között akár leállhat bennük az autógyártás.
Akkor mégis hogy értsük? Mi történik?
Kína oldalán az történik, hogy öldöklő verseny indult náluk az autópiacon, az embereknek kevesebb a pénze kocsit vásárolni, a hatalmasra nőtt kínai gyártók ezért a külpiacok felé fordulnak, és számukra észszerű célpont a még mindig gazdag Európa.
A Kínai Gépjárműgyártók Szövetsége szerdai közlése szerint Kína járműeladásai októberben éves alapon 9,2 százalékot estek vissza, valamivel több mint 3 millióra. A Kínai Személygépkocsi Szövetség azonban tegnap azt közölte: a belföldi személyautó-értékesítések 27,1 százalékkal zuhantak. A két szám közt azért hatalmas a különbség, mert az első az exportot is tartalmazza: az pedig 68,5 százalékkal emelkedett, 928 ezer kocsira.
Ebben a háttérben még szebbnek tűnik a Volkswagen eredménye.
Több mint 20 új modell – de egy fontos szám kimaradt
Az eredmények ritka pozitív fejleményt jelentenek Kínában a Volkswagen-csoport számára – emeli ki a Bloomberg. A vállalat nemrég arról számolt be, hogy kínai vegyesvállalatai veszteségessé váltak, miközben a csoport egyre inkább lemaradt a helyi márkák mögött a kínai autópiacon, amelyet rendkívül erős verseny és túlkínálat jellemez.
A felzárkózás érdekében a gyártó idén több mint 20 új, részben vagy teljesen elektromos meghajtású modellt tervez bevezetni az országban
– írja a hírügynökség.
Csakhogy egy fontos számot még nem említettünk: a gyár a hatalmas növekedés után 28 ezer elektromos- és hibridautót autót adott el Kínában. Ez pedig, láthatjuk, eltörpül a teljes piachoz képest. A teljesen elektromos autók a csoport kínai értékesítésének mindössze 3,5 százalékát teszik ki.
Nem a BYD, a Geely és a többiek mohácsáról van tehát szó, még akkor sem, ha a Volkswagen további felívelésre számít. Az októberi rekord eredménnyel még az első tízbe sem fér bele a kínai értékesítésekben ebben a szegmensben: az októberi listát a BYD vezeti magabiztos 22,4 százalékos részesedéssel, 250 ezer eladott autóval, és a január-októberit is, 21,9 százalékkal.
Ha a teljes kínai személyautópiacot nézzük, a hagyományos motorú járműveket is beleértve, ezen már "látható" léptékű a Volkswagen két helyi leányának részesedése. Az európai gyártók közül egyedüliként.
Ehhez fontos lábjegyzetben hozzá kell tenni: fenomenálisan, mindenkire ráverve söpör előre a Stellantis vegyesvállalata, a Leapmotor, amely a január-októberi időszakban egyedüliként növelte eladásait az előző év azonos időszakához képest – nem kevesebb mint 40 százalékkal. Miközben mindenki más visszazuhant: a Volkswagen ugyanúgy 30 százalék körüli léptékben, mint a listavezető BYD.
Látható tehát, hogy a Volkswagen meghökkentő fegyverténye az elektromos és hibrid szegmensben messze nem kompenzálta az általános visszaesést a kínai piacon.
Eközben Európában
Eközben a BYD összértékesítése Európában (EU + EFTA + britek) a legfrissebb, január-szeptemberi ACEA-adatok szerint 135 százalékot nőtt, azaz több mint duplázódott egy év alatt, 284 ezer egységre.
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Nőnek a németországi autóeladások, csakhogy nem a német autógyártás profitál ebből. A BYD az egyik leggyorsabban hódító márka, és az első helyezett márka gyártója is egy kínai óriás vegyesvállalata. Jó nekünk ez, vagy rossz?
A BYD részesedése az európai elektromos és plug-in hibrid autók piacán mintegy 7,7, a teljes újautópiacon pedig 2,7 volt 2026 első kilenc hónapjában. Van hová növekedniük tehát. Szegedről százezrével áradhatnak a kínai gyártó autói az európai piacra.
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Újabb fordulat történt a BYD szegedi autógyárának építésében. Bár a kínai vállalat továbbra is az idei év végére ígéri a termelés megkezdését, a legfrissebb hatósági dokumentumok jóval hosszabb beüzemelési folyamatról árulkodnak. Közben az is kiderült, hogyan készítik fel a dolgozókat a gyártás elindítására a BYD-nál.
A Volkswagen AG közölte, hogy a névadó márkájának elektromos és hibridautó-eladásai Kínában rekordot értek el a múlt hónapban. A vállalat arra számít, hogy a növekedés az idén is folytatódik, mivel kezdenek beérni a világ legnagyobb autópiacán végrehajtott, a vállalat helyzetének javítását célzó intézkedései.