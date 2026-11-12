A Volkswagen olyan pofonnal vágott vissza Kínában, hogy a BYD és a többiek a szemüket dörzsölgetik – Európa mégis győz?

Elbocsátásokról és a kínai veszedelemről szólnak a hírek évek óta a magyarok számára is fontos európai autóiparban. Az Európában nagy csinnadrattával meghirdetett zöld átalakulás győztesének szinte minden fronton Kína tűnik – nem csoda, ha Európa urai a hadigazdaságra nyergeltek át. Meghökkentően üdítőnek tűnik ezért a német Volkswagen szerdai bejelentése: saját terepükön és hazájukban vertek rá a kínaiakra. Ámuljunk – de gyorsan tekintsük át az autóipari világháború többi frontját is, hátha menekülésnek bizonyul a német rugalmas elszakadás.

A Volkswagen kínai elektromos- és hibriadautó értékesítései elképesztő mértékben nőttek Fotó: Wang Zhao/AFP

A Volkswagen bejelentése: márkájának elektromos és hibridautó-eladásai Kínában rekordot értek el a múlt hónapban. Az elektromos autók és a konnektorról tölthető hibridek – azaz az úgynevezett új energiával hajtott járművek (NEV) – októberi kiszállításai éves összevetésben közel 350 százalékkal ugrottak meg. A növekedést az új modellek, köztük az ID. Aura T6 szabadidő-autó és az ID. Era 5S szerdán hajtották – írja a Bloomberg.

Nem arról hallunk mostanában, hogy a kínai elektromos autók nyomulnak be elképesztő iramban Európába? Aminek egyik legfontosabb állomása a Szegeden hamarosan beinduló BYD-gyár? De bizony. Hát akkor ez a Volkswagen-visszavágás Kínában igazi huszárcsíny, mint amikor Hadik András elfoglalta Berlint.

Volkswagen: Kínában nyomul, másutt közben lapátra tesz százezer dolgozót?

Eközben azonban a világban: a Volkswagen-csoport történetének legnagyobb átszervezésére készül: 2030-ig világszerte mintegy 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi, miközben négy németországi üzeme – Emden, Zwickau, Hannover és Neckarsulm – jövője is bizonytalanná vált, és 2031–2034 között akár leállhat bennük az autógyártás.

Akkor mégis hogy értsük? Mi történik?

Kína oldalán az történik, hogy öldöklő verseny indult náluk az autópiacon, az embereknek kevesebb a pénze kocsit vásárolni, a hatalmasra nőtt kínai gyártók ezért a külpiacok felé fordulnak, és számukra észszerű célpont a még mindig gazdag Európa.

A Kínai Gépjárműgyártók Szövetsége szerdai közlése szerint Kína járműeladásai októberben éves alapon 9,2 százalékot estek vissza, valamivel több mint 3 millióra. A Kínai Személygépkocsi Szövetség azonban tegnap azt közölte: a belföldi személyautó-értékesítések 27,1 százalékkal zuhantak. A két szám közt azért hatalmas a különbség, mert az első az exportot is tartalmazza: az pedig 68,5 százalékkal emelkedett, 928 ezer kocsira.