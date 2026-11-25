Mint a napokban megírtuk, több mint másfél évszázados működés után hamarosan lehúzza a rolót a csehországi Stod téglagyára. A Plzeň közelében található üzemet az 1870-es években alapította Wilhelm Salz iparos, a bezárás pedig mintegy száz dolgozó munkahelyét érinti. A termelés a Wienerberger közlése szerint 2027. június 30-ig folytatódik, ezt követően megszűnik a gyártási tevékenység a telephelyen. Megkerestük a magyarországi vállalatot, hogy a csehországi fejlemény kapcsán várható-e bármilyen változás a magyarországi működésben.

A Wienerberger azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy elkötelezett a magyarországi ügyfelei kiszolgálása iránt (illusztráció)

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Csökkenő kereslet miatt állítják le a termelést a Wienerberger Stod-gyárában

A csehországi gyárbezárást a tartósan alacsony kereslettel, különösen a külföldi piacokon tapasztalható visszaeséssel indokolta a vállalat. A Wienerberger ugyanakkor egyelőre nem számolja fel teljesen az üzemet, és közlése szerint gondoskodni kíván az érintett munkavállalók helyzetének rendezéséről is. A döntés egy nagyobb termelési racionalizálási program része, amelynek célja, hogy a nemzetközi csoport hatékonyabban használja ki európai gyártókapacitásait.

A kieső mennyiséget a Wienerberger más üzemei veszik át.

Kiemelt szerepet kap a morvaországi Hranice gyára, amelyet teljes kapacitással működtetnek majd, és más országok piacaira is szállít. Egyes termékek előállítása emellett a csoport korszerűbb európai üzemeihez, köztük a Creaton és a Terreal gyáraihoz kerül át.

A cseh döntésnek akár magyar szempontból is relevanciája lehet, hiszen a Wienerberger Magyarországon is meghatározó építőanyag-ipari szereplő, jelentős hazai gyártókapacitással. A WIENERBERGER Téglaipari Zrt. nem önálló üzleti partner, hanem az osztrák központú, tőzsdén jegyzett Wienerberger AG nemzetközi vállalatcsoport magyarországi leányvállalata. Felmerül tehát a kérdés, hogy a csehországi átszervezésnek lehet-e magyarországi következménye, illetve a vállalatcsoport tervez-e hasonló kapacitáscsökkentést vagy termelési átrendezést a hazai üzemeiben.

Megszólalt a Wienerberger magyarországi leányvállalata

A Világgazdaság megkeresésére a Wienerberger Zrt. hangsúlyozta, hogy a stod-i gyárat érintő döntést a csehországi leányvállalat hozta nyilvánosságra, ezért a tervezett termelési változtatásokról és a kapcsolódó intézkedésekről a cseh vállalat hivatalos tájékoztatása az irányadó.