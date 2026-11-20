Bezár a 150 éves cseh téglagyár, száz dolgozót érint a döntés – Magyarországon is fontos piaci szereplő a Wienerberger
Több mint másfél évszázad után befejezi a termelést a csehországi Stod téglagyára – számolnak be arról a cseh sajtóban. A patinás üzemet az 1870-es években alapította Wilhelm Salz iparos, a gyár bezárása pedig mintegy száz dolgozót érint. A termelés 2027. június 30-ig folytatódik, ezt követően a telephely gyártási tevékenysége megszűnik, bár a Wienerberger közlése szerint a telephely működését egyelőre nem számolják fel teljesen.
Ezzel magyarázza a döntést a Wienerberger
A döntést a Wienerberger a tartósan alacsonyabb kereslettel, különösen a külföldi piacokon tapasztalható visszaeséssel indokolta. A gyárbezárás egyúttal a nemzetközi csoport termelési kapacitásainak hatékonyabb kihasználását célzó intézkedés része.
A vállalat közlése szerint az érintett munkavállalók a cseh jogszabályok és a kollektív szerződés alapján végkielégítésre jogosultak. A társaság egyenként egyeztet velük arról, hogy van-e lehetőségük a csoport más üzemeiben, illetve a stod-i logisztikai és elosztóközpontban elhelyezkedni. A távozóknak az új munkahely megtalálásában is segítséget ígérnek.
A Wienerberger hangsúlyozta, hogy a gyártás megszüntetése nem jelenti a stod-i telephely teljes felszámolását. A logisztikai és elosztóközpont tovább működik, biztosítva a raktározást, a kiszállítást és a megszokott ügyfélkiszolgálást.
A vállalat a termelés leállításáig több mint egyéves értékesítési mennyiségnek megfelelő készletet halmoz fel, így a cseh vásárlók ellátását a közlés szerint nem érinti a változás.
A kieső termelést a Wienerberger-csoport más üzemei veszik át. Kiemelt szerepet kap a morvaországi Hranice gyára, amelyet teljes kapacitással működtetnek majd, és más országokba is szállít. Egyes termékek gyártását a csoport korszerű európai üzemei, köztük a Creaton és a Terreal gyárai veszik át.
Kamil Jeřábek, a Wienerberger cseh leányvállalatának ügyvezetője szerint nem volt könnyű döntés a stod-i gyártás megszüntetése, de a tényleges kereslethez kell igazítani a termelési kapacitásokat. Hozzátette: a vállalat a jövőben is ugyanolyan minőségben és szolgáltatási színvonalon kívánja kiszolgálni a cseh piacot.
Jelentősen csökkent a nyereség, miközben nőtt az árbevétel
A cseh Wienerberger pénzügyi eredményei is érdekes hátteret adnak a gyárbezárásnak. A társaság tavalyi adózás előtti eredménye több mint 45 százalékkal, 171 millió cseh koronára csökkent, miközben az árbevétele közel 9 százalékkal, 3,65 milliárd koronára emelkedett (1 korona kb. 15 forint).
A vállalat Csehország legnagyobb égetett tégla- és tetőcserépgyártója. Termékportfóliójába tartoznak
- a Porotherm falazórendszerek,
- a Tondach tetőcserepek és tetőkiegészítők,
- a burkoló- és klinkertéglák, a kerámiaburkolatok, a betontermékek,
- valamint a csőrendszerek.
A cseh vállalat hat gyárat működtet, székhelye České Budějovicében található. A stod-i üzem bezárása tehát nem a csehországi jelenlét felszámolását jelenti, hanem a gyártási kapacitások átrendezését.
Magyarországon is jelentős kapacitásokkal rendelkezik a Wienerberger
A csehországi gyárbezárás azért is figyelemre méltó, mert a Wienerberger Magyarországon is meghatározó építőanyag-ipari szereplő. A hazai vállalat, a WIENERBERGER Téglaipari Zrt. az osztrák központú, tőzsdén jegyzett Wienerberger AG nemzetközi csoport magyarországi leányvállalata, vagyis nem csupán üzleti partnere, hanem a vállalatcsoport része.
A magyarországi érdekeltség több termékcsoportot fog össze. A Porotherm falazóelemek, a Tondach kerámia tetőcserepek, valamint a Semmelrock térburkolatok is a vállalat portfóliójába tartoznak. A magyarországi működéshez a cég korábbi vállalatfelvásárlásai és szervezeti integrációi is hozzájárultak: a Semmelrock magyarországi tevékenysége 2022-ben került be a Wienerberger portfóliójába.
A vállalat korábbi tájékoztatása szerint Magyarországon több gyárat működtet, és mintegy 800 munkavállalót foglalkoztat.
A csehországi döntés ugyanakkor felveti a kérdést, hogy a nemzetközi építőanyag-piacon tapasztalható keresletcsökkenés és a gyártási kapacitások átszervezése érintheti-e a magyarországi termelést is. A stod-i gyár termelését ugyanis nem egyszerűen megszüntetik, hanem a sajtótudósítás szerint a csoport más üzemei között osztják szét, a morvaországi Hranice gyárának pedig a jövőben más országok ellátásában is nagyobb szerepe lehet.
Az átszervezés akár a magyarországi üzemek termelési lehetőségeire is hatással lehet, például ha bizonyos termékek gyártása más országokból kerül át ide, erről azonban eddig a pillanatig nem történt vállalati bejelentés. A témával kapcsolatban kérdéseinket elküldtük a magyarországi vállalatnak, ha válaszolnak, arról beszámolunk.