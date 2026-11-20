Több mint másfél évszázad után befejezi a termelést a csehországi Stod téglagyára – számolnak be arról a cseh sajtóban. A patinás üzemet az 1870-es években alapította Wilhelm Salz iparos, a gyár bezárása pedig mintegy száz dolgozót érint. A termelés 2027. június 30-ig folytatódik, ezt követően a telephely gyártási tevékenysége megszűnik, bár a Wienerberger közlése szerint a telephely működését egyelőre nem számolják fel teljesen.

A Wienerberger gyárbezárást jelentett be Csehországban (illusztráció)

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Ezzel magyarázza a döntést a Wienerberger

A döntést a Wienerberger a tartósan alacsonyabb kereslettel, különösen a külföldi piacokon tapasztalható visszaeséssel indokolta. A gyárbezárás egyúttal a nemzetközi csoport termelési kapacitásainak hatékonyabb kihasználását célzó intézkedés része.

A vállalat közlése szerint az érintett munkavállalók a cseh jogszabályok és a kollektív szerződés alapján végkielégítésre jogosultak. A társaság egyenként egyeztet velük arról, hogy van-e lehetőségük a csoport más üzemeiben, illetve a stod-i logisztikai és elosztóközpontban elhelyezkedni. A távozóknak az új munkahely megtalálásában is segítséget ígérnek.

A Wienerberger hangsúlyozta, hogy a gyártás megszüntetése nem jelenti a stod-i telephely teljes felszámolását. A logisztikai és elosztóközpont tovább működik, biztosítva a raktározást, a kiszállítást és a megszokott ügyfélkiszolgálást.

A vállalat a termelés leállításáig több mint egyéves értékesítési mennyiségnek megfelelő készletet halmoz fel, így a cseh vásárlók ellátását a közlés szerint nem érinti a változás.

A kieső termelést a Wienerberger-csoport más üzemei veszik át. Kiemelt szerepet kap a morvaországi Hranice gyára, amelyet teljes kapacitással működtetnek majd, és más országokba is szállít. Egyes termékek gyártását a csoport korszerű európai üzemei, köztük a Creaton és a Terreal gyárai veszik át.

Kamil Jeřábek, a Wienerberger cseh leányvállalatának ügyvezetője szerint nem volt könnyű döntés a stod-i gyártás megszüntetése, de a tényleges kereslethez kell igazítani a termelési kapacitásokat. Hozzátette: a vállalat a jövőben is ugyanolyan minőségben és szolgáltatási színvonalon kívánja kiszolgálni a cseh piacot.