ovember 17-én éjszaka az ukrán fegyveres erők nagyszabású támadást hajtottak végre az Oroszországot a megszállt Krím félszigettel összekötő Krími híd ellen. A csapás következtében az átkelő egyik fémszerkezeti íve és az alatta húzódó közúti szakasz teljesen megsemmisült, a roncsok pedig a tengerbe zuhantak – számolt be róla a Kyiv Independent.

Zelenszkij szinte győzelmet hirdetett a kercsi híd megsemmisítése után: oyan csapást mértek az ukránok Putyin egyik legfontosabb hídjára, amilyenre még nem volt példa Fotó: AFP

Zelenszkij szinte győzelmet hirdetett a kercsi híd megsemmisítése után: olyan csapást mértek az ukránok Putyin egyik legfontosabb hídjára, amilyenre még nem volt példa

A támadás nem sokkal azután történt, hogy az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát, és találat érte Kijev két fontos, Dnyeper feletti hídját is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a Krími híd elleni támadás egy több héten keresztül zajló, hét szakaszból álló hadművelet utolsó fázisa volt.

Az ukrán erők először módszeresen felszámolták a célpontot védő légvédelmi rendszereket, radarokat és elektronikai hadviselési eszközöket, majd többféle, részben hazai fejlesztésű fegyverrel támadták meg az átkelőt. A közúti szakaszt Paljanyicja drónokkal, a vasúti részt Neptun rakétákkal, valamint Ruta és FP–5 drónokkal vették célba. A végső, precíziós csapást egy Flamingo robotrepülőgéppel hajtották végre. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megerősítette, hogy a támadásban a híd egyik fémszerkezeti íve és az alatta található útpálya teljesen megsemmisült.

Az oroszok évekig meggyőzték az egész világot, hogy a krími híd a bolygó egyik legvédettebb objektuma. Ma egyes részei a tengerfenéken fekszenek. Nemcsak a híd omlott össze, de az Oroszországi Föderáció nagyságának mítosza is ismét megrendült

– tette hozzá.

Putyin egyik legfontosabb presztízsberuházását érte találat

A 19 kilométer hosszú Krími híd nem csupán közlekedési és katonai szempontból fontos Oroszországnak, hanem komoly politikai jelentőséggel is bír. A 2014-ben megszállt Krím félszigetet az oroszországi Krasznodari határterülettel összekötő átkelő közúti részét 2018-ban, vasúti összeköttetését pedig 2019-ben helyezték üzembe. A mintegy négymilliárd dolláros beruházás a félsziget Oroszországhoz csatolásának egyik legfontosabb szimbólumává vált.