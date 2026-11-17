Zelenszkij szinte győzelmet hirdetett a kercsi híd megsemmisítése után: oyan csapást mértek az ukránok Putyin egyik legfontosabb hídjára, amilyenre még nem volt példa
ovember 17-én éjszaka az ukrán fegyveres erők nagyszabású támadást hajtottak végre az Oroszországot a megszállt Krím félszigettel összekötő Krími híd ellen. A csapás következtében az átkelő egyik fémszerkezeti íve és az alatta húzódó közúti szakasz teljesen megsemmisült, a roncsok pedig a tengerbe zuhantak – számolt be róla a Kyiv Independent.
Zelenszkij szinte győzelmet hirdetett a kercsi híd megsemmisítése után: olyan csapást mértek az ukránok Putyin egyik legfontosabb hídjára, amilyenre még nem volt példa
A támadás nem sokkal azután történt, hogy az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát, és találat érte Kijev két fontos, Dnyeper feletti hídját is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a Krími híd elleni támadás egy több héten keresztül zajló, hét szakaszból álló hadművelet utolsó fázisa volt.
Az ukrán erők először módszeresen felszámolták a célpontot védő légvédelmi rendszereket, radarokat és elektronikai hadviselési eszközöket, majd többféle, részben hazai fejlesztésű fegyverrel támadták meg az átkelőt. A közúti szakaszt Paljanyicja drónokkal, a vasúti részt Neptun rakétákkal, valamint Ruta és FP–5 drónokkal vették célba. A végső, precíziós csapást egy Flamingo robotrepülőgéppel hajtották végre. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megerősítette, hogy a támadásban a híd egyik fémszerkezeti íve és az alatta található útpálya teljesen megsemmisült.
Az oroszok évekig meggyőzték az egész világot, hogy a krími híd a bolygó egyik legvédettebb objektuma. Ma egyes részei a tengerfenéken fekszenek. Nemcsak a híd omlott össze, de az Oroszországi Föderáció nagyságának mítosza is ismét megrendült
– tette hozzá.
Putyin egyik legfontosabb presztízsberuházását érte találat
A 19 kilométer hosszú Krími híd nem csupán közlekedési és katonai szempontból fontos Oroszországnak, hanem komoly politikai jelentőséggel is bír. A 2014-ben megszállt Krím félszigetet az oroszországi Krasznodari határterülettel összekötő átkelő közúti részét 2018-ban, vasúti összeköttetését pedig 2019-ben helyezték üzembe. A mintegy négymilliárd dolláros beruházás a félsziget Oroszországhoz csatolásának egyik legfontosabb szimbólumává vált.
A hídon a támadást követően a közúti és a vasúti forgalmat egyaránt felfüggesztették. Az orosz közlekedési minisztérium szerint az elsődleges információk alapján nem voltak áldozatai a csapásnak.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy az átkelőt mindenképpen helyreállítják, és az újjáépített híd még jobb lesz a korábbinál.
A szakértők azonban jóval borúlátóbbak. Andrij Haruk ukrán katonai repülési szakértő szerint a megsemmisült szakasz pótlása rendkívül összetett műszaki feladat, amely akár egy évnél is tovább tarthat.
Nem először támadták meg az oroszok büszkeségét
A Krími híd korábban is többször került az ukrán hadműveletek célkeresztjébe. 2022 októberében egy teherautóba rejtett robbanószerkezet okozott jelentős károkat, 2023 júliusában pedig ukrán tengeri drónok támadták meg az átkelőt. A mostani csapás azonban különösen súlyos következményekkel járhat, mivel a híd egyik teljes szakasza megsemmisült. A létesítmény az orosz katonai utánpótlás szempontjából is fontos, így a tartós lezárása megnehezítheti a megszállt félsziget ellátását.
Az ukrán támadás politikai visszhangot is kiváltott. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a közösségi médiában arra utalt, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban több jelentős orosz célpontot is eltalált. A Krími híd elleni támadás pontos katonai következményei egyelőre nem ismertek, az azonban már biztos, hogy Moszkvának egy komoly károkat szenvedett, stratégiai és szimbolikus jelentőségű létesítmény helyreállításával kell számolnia.