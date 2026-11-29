A zöldhidrogén ismét stratégiai jelentőségű energiaforrássá válhat, miután az energiabiztonsági szempontok és a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésének igénye új lendületet adott a fejlesztéseknek. A széles körű elterjedéshez azonban még le kell küzdeni a magas előállítási költségeket, a bizonytalan szabályozási környezetet és a hiányos infrastruktúrát.

A zöldhidrogén jövője azon múlhat, hogy az előállítása fel tudja-e venni a versenyt a fosszilis energiahordozókkal / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Hormuzi-szoros lezárása ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire kiszolgáltatottak az energiaimportőr országok a nemzetközi szállítási útvonalaknak. A saját megújuló energiaforrásokra épülő hidrogéntermelés ezért már nem pusztán klímavédelmi kérdés: az energiabiztonság erősítésében is szerepet kaphat.

A zöldhidrogén adhat választ az energiaválságra

A zöldhidrogént elektrolízissel, vagyis a víz megújuló villamos energiával történő bontásával állítják elő. Felhasználása különösen azokban az iparágakban lehet fontos, ahol nehéz más módon kiváltani a fosszilis energiahordozókat. Ilyen az acélgyártás, a vegyipar, a műtrágyagyártás és a tengeri szállítás. A technológia terjedését azonban eddig elsősorban a magas áramárak, a hálózati korlátok és a beruházási költségek akadályozták. A kereslet is gyenge, mert kevés ipari felhasználó hajlandó megfizetni a fosszilis alapú termékeknél drágább alternatívát.

Európában a nemzeti hidrogéncélok jóval meghaladják a jelenlegi termelési kapacitásokat. Az Európai Bizottság azt mérlegeli, hogy a megújuló hidrogénre vonatkozó kötelező tagállami előírásokat egy közös uniós cél váltsa fel. Az iparág szereplői ezt ellenzik, mert szerintük a már elfogadott vállalások felülvizsgálata tovább növelné a befektetői bizonytalanságot.

Németország 1,5 milliárd eurós támogatással segítené azokat az ipari vállalatokat, amelyek a fosszilis alapú termelésről hidrogénre állnának át. Az úgynevezett karbonkülönbözeti szerződések kompenzálnák a tisztább technológia többletköltségeit. Emellett további négymilliárd eurót fordítanának szövetségi és tartományi forrásokból a hidrogénhálózat kiépítésére.