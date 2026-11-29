Európa és Ázsia is a zöldhidrogénben látja a jövőt, már csak az árakkal van probléma: új technológia hozhat áttörést, a hajózás és az acélgyártás is átalakulhat
A zöldhidrogén ismét stratégiai jelentőségű energiaforrássá válhat, miután az energiabiztonsági szempontok és a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésének igénye új lendületet adott a fejlesztéseknek. A széles körű elterjedéshez azonban még le kell küzdeni a magas előállítási költségeket, a bizonytalan szabályozási környezetet és a hiányos infrastruktúrát.
A Hormuzi-szoros lezárása ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire kiszolgáltatottak az energiaimportőr országok a nemzetközi szállítási útvonalaknak. A saját megújuló energiaforrásokra épülő hidrogéntermelés ezért már nem pusztán klímavédelmi kérdés: az energiabiztonság erősítésében is szerepet kaphat.
A zöldhidrogén adhat választ az energiaválságra
A zöldhidrogént elektrolízissel, vagyis a víz megújuló villamos energiával történő bontásával állítják elő. Felhasználása különösen azokban az iparágakban lehet fontos, ahol nehéz más módon kiváltani a fosszilis energiahordozókat. Ilyen az acélgyártás, a vegyipar, a műtrágyagyártás és a tengeri szállítás. A technológia terjedését azonban eddig elsősorban a magas áramárak, a hálózati korlátok és a beruházási költségek akadályozták. A kereslet is gyenge, mert kevés ipari felhasználó hajlandó megfizetni a fosszilis alapú termékeknél drágább alternatívát.
Európában a nemzeti hidrogéncélok jóval meghaladják a jelenlegi termelési kapacitásokat. Az Európai Bizottság azt mérlegeli, hogy a megújuló hidrogénre vonatkozó kötelező tagállami előírásokat egy közös uniós cél váltsa fel. Az iparág szereplői ezt ellenzik, mert szerintük a már elfogadott vállalások felülvizsgálata tovább növelné a befektetői bizonytalanságot.
Németország 1,5 milliárd eurós támogatással segítené azokat az ipari vállalatokat, amelyek a fosszilis alapú termelésről hidrogénre állnának át. Az úgynevezett karbonkülönbözeti szerződések kompenzálnák a tisztább technológia többletköltségeit. Emellett további négymilliárd eurót fordítanának szövetségi és tartományi forrásokból a hidrogénhálózat kiépítésére.
Spanyolországban ősszel megkezdődött egy egymilliárd eurós beruházás építése. A Reuters által látott tervek szerint a létesítmény 2029-ben kezdetben évi 45 ezer tonna zöldhidrogént termelhet. A megújuló energiaforrásokban gazdag ország adottságai kedveznek az ilyen fejlesztéseknek.
Sutba dobhatjuk a földgázt: a világ geológiai hidrogénkészletei ötvenszer akkorák, már csak ki kell termelni azokat – bejelentettek egy nagy felfedezést, áradhat az olcsó energia
Országok sora verseng azért, hogy elsőként fedezze fel és hasznosítsa a világ egyik új energetikai kincsét: a föld alatti természetes, vagyis geológiai hidrogént. Néhány éve az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DoE) egy jelentésben azt becsülte, hogy világszerte több milliárd tonna természetes hidrogén lehet a földfelszín alatti üregekben, amelynek jelentős része ipari célokra is kitermelhető lehet. Az energiacégek ezért világszerte lázasan keresik azokat a helyszíneket, ahol a feltételezés a gyakorlatban is igazolható lehet. Kína egyik területén máris figyelemre méltó eredmények születtek.
A technológiai megoldások is fejlődnek. A finn Wärtsilä idén egy százszázalékos hidrogénüzemű motort tesztelt, amely a megújuló energiatermelés visszaesésekor vagy a villamosenergia-igény megugrásakor segítheti a spanyol hálózatot. A vállalat emellett ammóniával működő hajómotorokat fejleszt. Az ammónia azért is fontos, mert fosszilis energiahordozókból történő előállítása a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás mintegy 1,8 százalékáért felelős.
Az ammónia használata ugyanakkor újabb környezetvédelmi kihívásokat hoz. Mérgező anyag, elégetésekor pedig káros melléktermékek, köztük a szén-dioxidnál háromszázszor erősebb üvegházhatású dinitrogén-oxid is keletkezhet. A kipufogógázok tisztítása ezért a technológia elterjedésének egyik feltétele.
A hidrogén tárolása és szállítása szintén költséges.
Tömegre vetítve nagyjából háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a hagyományos üzemanyagok, térfogata azonban jóval nagyobb tárolót igényel. Cseppfolyósításához mínusz 253 Celsius-fokra kell hűteni, ami jelentős energiafelhasználással jár. Japánban a Kawasaki Heavy Industries már nagyméretű hidrogénszállító hajó fejlesztésén dolgozik, a 2030-as évekre várt keresletre készülve.
Közben egy brit vállalat, a Supercritical Solutions az elektrolízis költségeit csökkentené. Fejlesztésük elhagyja a hagyományos elektrolizálókban az elektródák között található membránt, így a berendezés magasabb hőmérsékleten és nyomáson működhet. A cég állítása szerint ez 20 százalékkal javítja a hatékonyságot, és nincs szükség egyes drága, ritka alapanyagokra, például irídiumra. Egy 2022-es, a Scottish Powerrel közösen végzett projektben a technológia 21 százalékkal csökkenthette a zöldammónia előállítási költségét.
- A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Kínában 2030-ra a megújuló hidrogén versenyképessé válhat, köszönhetően a bőséges megújulóenergia-kapacitásoknak.
- Más országokban ehhez tartósan magas fosszilisenergia-árakra vagy jelentős támogatásokra lehet szükség. Indiában az olcsó napenergia és az állami ösztönzők már közel vitték egymáshoz a zöld és a fosszilis alapú ammónia árát.
- Az Adani-csoport egyik tanácsadója a COP31-en azt mondta, hogy az ország kilogrammonként három dollárért is képes lehet hidrogént előállítani.
A beruházások felgyorsításához azonban még hiányzik a stabil piaci kereslet. A zöldhidrogén hosszú távú szerepét végül az dönti el, hogy támogatásokkal, szén-dioxid-árazással és technológiai fejlesztésekkel sikerül-e versenyképes áron előállítani.
Fontos beruházást adott át a Mol-csoport: kész az INA rijekai finomítójának erőműve
Újabb fontos szakaszához érkezett az INA rijekai kőolaj-finomítójában megvalósuló, mintegy 61 millió euró értékű zöldhidrogén-beruházás. A Mol-csoport irányítása alatt álló horvát olajipari vállalat csütörtöki közlése szerint mechanikailag elkészült a projektet kiszolgáló, 11 megawattos naperőmű, amely a tervek szerint Horvátország első kereskedelmi célú zöldhidrogén-termelő létesítményét látja majd el megújuló villamos energiával.