Zuckerberg új mesterséges intelligenciája már mindent elintéz helyettünk – csak a magánéletünket kell odaadnunk érte
Mark Zuckerberg vállalata már nem csupán olyan mesterséges intelligenciát kínál, amely válaszol a kérdéseinkre: a Meta új alkalmazása, a Muse a felhasználó nevében vásárolhat, időpontokat foglalhat és intézheti a levelezését. A személyes AI-ügynök szeptemberben az Egyesült Államokban, novemberben pedig Nagy-Britanniában is elérhetővé vált. Három külföldi újságíró is kipróbálta, milyen a hétköznapi teendőket rábízni a rendszerre, és mindhárman hasonló dilemmával szembesültek: minél hasznosabbá válik az asszisztens, annál nagyobb betekintést kér a felhasználó magánéletébe.
Zuckerberg mesterséges intelligenciája már a fogorvoshoz is bejelent minket
Lauren Shirreff, a The Telegraph újságírója 24 órán keresztül tesztelte a Muse-t. Németországban egy késő vonat miatt került kellemetlen helyzetbe: az MI alternatív útvonalakat keresett neki, majd lefordította a vasúti hangosbemondó német nyelvű tájékoztatását is, amelyből megtudta, hol kell átszállnia egy vonatpótló buszra.
Miután hozzáférést adott a Gmail-fiókjához, az asszisztens az e-mailekből megállapította, hol szállt meg Berlinben, a közelben pedig az étrendjének megfelelő éttermet ajánlott. Azt is tudta, hogy másnap repülőre kell szállnia.
A teszt második felében
a Muse már az újságíró online bevásárlását intézte, fogorvosi időpontot foglalt, és megkezdte az utasfelvételt a budapesti repülőjáratára.
Utóbbi befejezéséhez azonban már az útleveléről is fényképet kért. A rendszer a közösségi médiában is képes volt a szerző nevében eljárni. Az újságíró tréfából arra kérte, hogy sértő kommentet írjon a testvére minden új Instagram-bejegyzése alá. Az MI úgy vállalta a feladatot, hogy a testvér nevét sem kellett megadni neki.
Shirreff szerint az asszisztens egy ebédszünet alatt több internetes ügyet képes elintézni, mint ő egy egész vasárnap délután. A teszt végén mégis törölte az alkalmazást: nem akarta, hogy a Meta ilyen mélységben belelásson az életébe.
A bankszámlánkhoz is hozzáférést kérhet a Meta AI-ja
Hasonló tapasztalatokról számolt be a Wired újságírója, Reece Rogers is. Amikor megtakarítási céljaihoz kért segítséget, a Muse felajánlotta, hogy összekapcsolja a pénzügyi tervezőt a folyó- és megtakarítási számlájával. Egy kezdetben ártalmatlannak tűnő feladat így egyre érzékenyebb adatok átadásának kiindulópontjává válhat. A felhasználónak nem feltétlenül kell egyszerre minden hozzáférést megadnia: elég, ha a kényelemért cserébe sorra elfogadja a rendszer újabb ajánlatait.
A Wired beszámolója szerint a Muse felhasználóinak interakcióit alapértelmezés szerint felhasználhatják az AI-modellek tanításához. Ez a beállítás kikapcsolható, a Meta pedig azt állítja, hogy a tanítás előtt eltávolítja az adatokból a személyazonosításra alkalmas információkat. Az eljárás pontos működése azonban nem világos. A lapnak nyilatkozó Calli Schroeder adatvédelmi szakértő szerint a Meta korábbi adatkezelési gyakorlata miatt különösen aggályos, hogy a felhasználóknak maguknak kell letiltaniuk ezt az adatfelhasználást.
A jelszavak védelme még nem jelenti a magánélet védelmét
A TechRadar újságírója, Eric Hal Schwartz egyebek mellett a levelezését bízta az AI-re. Az asszisztens megtalálta az áramszolgáltató egyik olvasatlan üzenetét, majd megfogalmazta az arra adandó választ, amelyet az újságírónak már csak jóvá kellett hagynia.
A Meta több biztonsági megoldást is beépített az alkalmazásba:
- a bejelentkezési adatokat elkülönítve tárolják,
- a levelezésből kiszűrik az egyszer használatos belépési kódokat,
- bizonyos műveleteknél pedig külön felhasználói jóváhagyás szükséges.
A biztonságos bejelentkezés azonban más kérdés, mint az, hogy a rendszer milyen mennyiségű személyes információt ismerhet meg. Egyetlen levelezőfiókból is kirajzolódhatnak az ember pénzügyi szokásai, utazásai, családi kapcsolatai és egészségügyi problémái. Ha ehhez további szolgáltatásokat kapcsolunk, még részletesebb kép állhat össze.
Ingyenes az alkalmazás, de mit nyer vele a Meta?
A The Telegraph szerint a Muse működtetése becslések alapján havonta 31 fontba kerülhet felhasználónként. Az alkalmazásnak van ingyenes változata, a TechRadar beszámolója szerint ugyanakkor fizetős csomagokat is kínál a Meta. A vállalat azt állítja, hogy az asszisztenssel folytatott beszélgetések és a virtuális böngészők adatai nem kerülnek közvetlenül a hirdetési rendszereibe. Az MI által a felhasználó nevében végzett internetes műveletek azonban közvetett módon befolyásolhatják például a megjelenő reklámokat.
Ez különösen fontos egy olyan vállalatnál, amelynek korábbi adatvédelmi botrányai miatt már eleve kérdéses, mekkora bizalmat érdemes szavazni egy ilyen szolgáltatásnak.
A három teszt nem bizonyítja, hogy a Meta visszaélt volna a Muse-ra bízott személyes adatokkal, a kockázat azonban már abban is rejlik, hogy az emberek egyetlen szolgáltatóhoz koncentrálhatják az életük számos, eddig külön kezelt területének adatait.
A személyes AI-ügynök használatakor ezért nemcsak azt kell mérlegelni, mennyi időt takarít meg egy feladat automatizálása, hanem azt is, hogy az valóban indokolja-e a hozzáférést a levelezésünkhöz, a bankszámlánkhoz vagy az egészségügyi dokumentumainkhoz.