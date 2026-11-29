Mark Zuckerberg vállalata már nem csupán olyan mesterséges intelligenciát kínál, amely válaszol a kérdéseinkre: a Meta új alkalmazása, a Muse a felhasználó nevében vásárolhat, időpontokat foglalhat és intézheti a levelezését. A személyes AI-ügynök szeptemberben az Egyesült Államokban, novemberben pedig Nagy-Britanniában is elérhetővé vált. Három külföldi újságíró is kipróbálta, milyen a hétköznapi teendőket rábízni a rendszerre, és mindhárman hasonló dilemmával szembesültek: minél hasznosabbá válik az asszisztens, annál nagyobb betekintést kér a felhasználó magánéletébe.

Zuckerberg új mesterséges intelligenciája már mindent elintéz helyettünk – csak a magánéletünket kell odaadnunk érte / Fotó: Erlin Diah

Zuckerberg mesterséges intelligenciája már a fogorvoshoz is bejelent minket

Lauren Shirreff, a The Telegraph újságírója 24 órán keresztül tesztelte a Muse-t. Németországban egy késő vonat miatt került kellemetlen helyzetbe: az MI alternatív útvonalakat keresett neki, majd lefordította a vasúti hangosbemondó német nyelvű tájékoztatását is, amelyből megtudta, hol kell átszállnia egy vonatpótló buszra.

Miután hozzáférést adott a Gmail-fiókjához, az asszisztens az e-mailekből megállapította, hol szállt meg Berlinben, a közelben pedig az étrendjének megfelelő éttermet ajánlott. Azt is tudta, hogy másnap repülőre kell szállnia.

A teszt második felében

a Muse már az újságíró online bevásárlását intézte, fogorvosi időpontot foglalt, és megkezdte az utasfelvételt a budapesti repülőjáratára.

Utóbbi befejezéséhez azonban már az útleveléről is fényképet kért. A rendszer a közösségi médiában is képes volt a szerző nevében eljárni. Az újságíró tréfából arra kérte, hogy sértő kommentet írjon a testvére minden új Instagram-bejegyzése alá. Az MI úgy vállalta a feladatot, hogy a testvér nevét sem kellett megadni neki.

Shirreff szerint az asszisztens egy ebédszünet alatt több internetes ügyet képes elintézni, mint ő egy egész vasárnap délután. A teszt végén mégis törölte az alkalmazást: nem akarta, hogy a Meta ilyen mélységben belelásson az életébe.

A bankszámlánkhoz is hozzáférést kérhet a Meta AI-ja

Hasonló tapasztalatokról számolt be a Wired újságírója, Reece Rogers is. Amikor megtakarítási céljaihoz kért segítséget, a Muse felajánlotta, hogy összekapcsolja a pénzügyi tervezőt a folyó- és megtakarítási számlájával. Egy kezdetben ártalmatlannak tűnő feladat így egyre érzékenyebb adatok átadásának kiindulópontjává válhat. A felhasználónak nem feltétlenül kell egyszerre minden hozzáférést megadnia: elég, ha a kényelemért cserébe sorra elfogadja a rendszer újabb ajánlatait.