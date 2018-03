Nincs hiány hitelkártya-akciókból

Több nagybank is gáláns, leginkább pénzvisszatérítésre épülő hitelkártya-akciókat tart érvényben. Bár a kibocsátott plasztikok száma egyelőre nem tud elmozdulni az 1,3 millió körüli szintről, a hitelezési piac felfutása segíthet ezen a szegmensen is.

Jelentős, többnyire a visszatérítésekre épülő akciókat tartanak érvényben a hitelkártyáiknál a bankok: az ajánlatok révén némi odafigyeléssel – és kellően nagy volumenű vásárlással – akár évi több tízezer forintot is megtakaríthatnak az ügyfelek.

A Budapest Bank most futó akciójában a Media Markt üzleteiben hitelkártyával vásárló, a feltételeket teljesítő ügyfelek kaphatnak tízszázalékos visszatérítést, vagy nullaszázalékos részletfizetési lehetőséget a kijelölt termékekre. A CIB visszatérítési akciójában akár évi 50 ezer forinthoz is hozzájuthat az ügyfél, ha teljesíti az előírt feltételeket, emellett 50 százalékos éves kártyadíjkedvezmény is jár a plasztikot igénylőknek. Akciózik az Erste Bank is, amely most 20 ezer forint értékű üdvözlőpontot ad a Wizz Air hitelkártyát igénylő ügyfeleinek. Az OTP Banknál a Bonus nevű hitelkártya új birtokosai juthatnak ötszörös – 15 százalékos – visszatérítéshez az első két hónapban a meghatározott akciós feltételek teljesítése esetén, emellett az első éves kártyadíjat is levásárolhatják.

A Raiffeisen Bank sávos visszatérítést alkalmaz a OneCard nevű terméknél:

5 százalékos visszatérítés jár az adott negyedévben kiválasztott kategóriába tartozó üzletekben, 3 százalékos a műszaki és elektronikai áruházakban, egyszázalékos pedig a hitelkeretből történő csoportos beszedéseknél és az élelmiszerüzletekben.

A hitelkártyákra vonatkozó statisztikákat látva viszont igencsak el is kelnek a piacon a kedvezményes ajánlatok. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2017 harmadik negyedévében 1,344 millió hitelkártya volt forgalomban Magyarországon, ami ugyan 30 ezerrel több a három hónappal korábbinál, de a 2016. őszi mennyiségnél 1,8 százalékkal kevesebb. Ennek alapján az összes, belföldön kibocsátott plasztiknak csaknem 15 százaléka volt hitelkártya. Az MNB hitelkártyás forgalomra vonatkozó adatai sem egyértelműen biztatók: ezek szerint a POS-termináloknál végrehajtott vásárlások értéke 443,9 milliárd forintot tett ki 2017 első három negyedévében, amely ugyan 14,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, ám ez az ütem az összes kártyás vásárlásétól jócskán elmarad.

A hitelkártyás vásárlások száma valamivel szerényebben – 13,9 százalékkal – nőtt ugyanebben az időszakban, és 61,6 milliót ért el, vagyis az egy tranzakcióra jutó érték enyhén emelkedett.

A lakossági fogyasztás növekedése és a hitelpiac gyors ütemű bővülése viszont hosszabb távon használhat a hitelkártyáknak, hiszen a jelzálogalapú kölcsönök felfutása rendszerint begyűrűzik a fogyasztási hitelek piacára is.