A Lufthansa felkészült a felpörgő keresletre

A járatsűrűség fontos az üzleti utazók számára, mivel napon belül szeretnének oda- és visszarepülni

— tette hozzá.

Förster azt is elárulta, hogy a Lufthansa a különösen népszerű útvonalakon déli járatot is indít, és hogy a prémium ügyfelek számára szeptember 1-jétől bevezetendő új menü a német konyhát nemzetközi hatásokkal fogja kombinálni. Végül arra is kitért, hogy cége már felkészült a kereslet ugrásszerű növekedésére, ami a transzatlanti járatok megindulása után várható.



A Lufthansa utasainak száma idén az eddigi adatok alapján 2019-hez képest megfeleződött, Európa első számú légitársasága járvány előtti célállomásai mindössze 88 százalékára repül.