ovábbra is töretlen a piaci optimizmus, és a befektetők szép hozamokat zsebelnek be a bikapiacon. Az S&P 500 idén 20-, a NASDAQ pedig 15 százalékot erősödött idáig, ami alátámasztja a befektetők bizalmát. Emellett a gazdaságok nyitása is hozzájárul a jó hangulathoz. Ugyanakkor ,az RBC amerikai részvénystratégiája, Lori Calvasina szerint a részvények teljesítménye szorosan kötődik a COVID adatokhoz, ami a delta variáns erősödése miatt borúsabb képet fest a jövőre vonatkozóan. Ezt a befektetők is érzik, és egyre inkább a biztonságot nyújtó, osztalékpapírok felé fordulnak. Calvasina egyetért ezzel, az RBC-nél úgy vélik, hogy a magas hozamú osztalékfizetők számíthatnak nyereségre az elkövetkezőkben.

Fotó: Shutterstock

Egyik ilyen például az energiaszektort képviselő Magellan Midstream Partners. Az észak -amerikai olaj- és gázelosztó hálózat fontos szereplője, az utóbbi évben 8,8 százalékos osztalékhozamot adott, és az elemzők szerint elkötelezettségét erősíti, hogy az elmúlt 13 évben mindig fizetett befektetőinek. Emellett finomított termékeire is folyamatosan nő a kereslet.

De jó befektetési lehetőségnek tekintik az RBC szakemberei a Rattler Midstream-et is (RTLR).

A közepes méretű energetikai cég 100 millió dolláros szabad cash-flowt termelt az első félévben, amit döntően tovább is utalt a részvényesei felé, valamint a megújuló hitelkeretének kifizetésére fordított. Az eddigi részvényenkénti 20 centről 25-re emelte az osztalék mértékét, az évesített kifizetés így 8,5 százalékos osztalékhozamot ér el.

Nemcsak az energetikai szektorból, hanem a pénzügyi cégek között is lehet találni figyelem méltót. Az elemzők szerint jó döntés lehet vásárolni az Owl Rock Capital Corporation (ORCC) papírjaiból is. Emlékeztetnek arra, hogy a finanszírozási szolgáltató vagyona 12,6 milliárd dollár, ennek többsége pedig első zálogjog. Bár a második negyedév nem alakult kedvezően az Owl Rock Capital-nál, a cég bővítette befektetési portfolioját, és 1,3 milliárd dollárral nőtt hitelállománya is. Ugyanakkor meggyőző lehet a szabad készpénzállomány 627 millió dolláros szintje, és az, hogy ez az összeg megduplázódott tavaly óta.

Az ORCC részvényei egyenként 14,48 dollárért kelnek el, a várható áremelkedés alapján a részvény potenciális teljes hozama 15 százalék körüli.

A kivételeket jelentő céges sztorik mellett összességében terjed az aggodalom a befektetők között, erre utal a Bank Of America felmérése is. A több, mint 250 alapkezelő mindössze erős negyede gondolja úgy, hogy a kilátások kedvezőek, ez a legkisebb arány tavaly április óta. Az infláció megugrásával számolók aránya is elenyészőre zuhant, a tavaszi 93 százalék után. A jövőképet tovább sötétítheti, hogy a felmérést az afganisztáni események előtt készítették, és nem tartalmazza a lassuló kiskereskedelmi eladásokról szóló adatot sem, valamint azóta a COVID terjedése is gyorsult, ami vélhetően tovább erodálja a befektetők bizalmát.