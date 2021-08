Felemás eredményeket közölt a 4iG, míg a cég árbevétele az előző év azonos időszakához mérten brutálisan, közel 60 százalékkal, több mint 32 milliárd forintra nőtt a második negyedévben és az EBITDA is 30 százalékkal, 1,7 milliárd fölé bővült, a cég üzleti eredménye 7 százalékkal 920 millió, nettó nyeresége pedig 36,5 százalékkal, 490 millió forintra esett vissza.

A társaság az üzleti és adózott eredmény csökkenését azzal magyarázta a közleményben, hogy jelentősen megnövekedtek a működési, adó- és kamatköltségei, illetve az előkészítés alatt álló akvizíciók ráfordításai is nyomás alá helyezték a nyereséget. Hozzáteszik azonban, az akvizíciók lezárásával a 4iG tulajdonába kerülő társaságok konszolidációja nagymértékben ellensúlyozza majd az első félévben tapasztalt vonatkozó negatív hatásokat.

A társaság a nemzetközi elemzőházak (Edison, Wood) által publikált megállapításokra – amelyek 10 százalék feletti bővülést jeleznek előre a 2023-ig tartó időszakra – is hivatkozva lendületes növekedésre számít, amit az elmúlt időszakban lezárt, illetve közvetlenül lezárás előtt álló akvizíciók is alátámasztanak.

Eközben az EBITDA-marzs már az idei évben is megközelíti, az elkövetkező években pedig várhatóan meghaladja a 10 százalékot – írja a menedzsment.

A 4iG egyik legfontosabb célkitűzése a jövőben is az marad, hogy Magyarországon és a régióban további meghatározó piaci pozíciókat építsen ki az információs-technológiai (IT és ICT) szolgáltatások széles területén. A cégvezetés továbbra is az egyik stratégiai növekedési területnek tartja a telekommunikációs, illetve a távközlésiinfrastruktúra-szegmenst.

Regionális bontásban a 4iG jelentős növekedési potenciált lát a nyugat-balkáni régióban, a várakozások szerint az elkövetkező 5 évben a térség gazdasági növekedését az Európai Unió bővítése jelentősen fellendítheti.

A cég ezért várhatóan tovább fokozza jelenlétét a térségben. Ennek érdekében folyamatosan vizsgálja a befektetési lehetőségeket a távközlési, illetve az informatikai szektorban.

A 2021 első félévében tapasztalt dinamikus növekedésnek köszönhetően 2022-re a 4iG az informatika minden területén az első számú magyarországi rendszerintegrációs vállalattá kíván válni, emellett pedig a kelet-közép-európai, valamint a balkáni térségben is meghatározó szereplővé lép elő.

A cégcsoport arra törekszik, hogy 2023 végére bevételeinek döntő többségét már a távközlési, az adatközponti, a védelmi és a műholdas szolgáltatások biztosíthatják.

Jelenleg folyik a vállalatcsoport holdinggá alakítása: a Hungaro DigiTel már lezárt, illetve a SpaceCom folyamatban lévő akvizíciójával a hazai- és a globális műholdas kommunikációban, a DIGI magyarországi érdekeltségeinek, valamint a Telenor Montenegro megvásárlásával pedig a telekommunikációs és médiaszolgáltatói piacon szerezhet kulcspozíciókat a tőkepiaci társaság. A Poli Computer PC akvizíció a 4iG vállalatcsoportot a régióban is kiemelkedő piacvezető pozícióhoz juttatta a kiszervezett és menedzselt szolgáltatások területén.

A gyorsjelentés kitér a részvényárfolyam alakulására is. Eszerint az első félévben a 4iG átlag 639 forintos részvényárfolyama 18,8 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszaki átlagárat. A 4iG papírjainak kurzusa ugyanakkor igazából az utóbbi napokban lódult meg. Figyelemre méltó, hogy míg augusztus 25-én még 640 forinton is kereskedtek a részvénnyel, a gyorsjelentés közzétételét megelőzően 806 forinton búcsúzott a tőzsdeparkettől, azaz múlt szerda óta 26 százalékkal drágult.