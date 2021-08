Forró a levegő a késleltetett fizetési szolgáltatóknál

A késleltetett fizetési szolgáltatások egyik úttörője, az Afterpay marketing költségei több mint megduplázódtak, ugyanis a BNPL (Buy now pay later) területen terjeszkedő cég új piacokra lépett. A társaság így is igyekszik kihasználni a koronavírus-járvány következtében megváltozott fogyasztói szokásokat.

A Square közben szemet vetett az Afterpay-re, végül Jack Dorsey cége 29 milliárd dollárért fogja megvásárolni a társaságot, hogy integrálja saját portfoliojába.

Az elmúlt évben az Afterpay sokat fektetett az amerikai terjeszkedésbe. A tengerentúli piac jórészt még kihasználatlan, bár egy másik BNPL nagyágyú, a Klarna is babérokra tör az Egyesült Államokban, ugyanis az elmúlt bő évben megduplázta ügyfeleinek számát, így már több mint 20 millióan használják az egyik legértékesebb startup szolgáltatását a tengerentúlon.