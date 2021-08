Újabb konszolidációs lépéseket harangozott be a BÉT honlapján közzétett összefoglaló tájékoztatójában a SET Group. Emlékezhetünk, hogy a társaság még tavasszal közölte, hogy a csoport a hitelezőinek értékesíti három leánycégét (SET TRUST, SET Goodwill and Enterprise Management, SET Informatika).

Fotó: Róka László / MTI

Akkor azt tervezték, hogy a vételárat, ami mindhárom cég esetében a tavaly év végi saját tőke értékével egyezett volna meg, a cégcsoport hitelezők felé fennálló tartozásainak megtérítésére fordítják, ezzel megszüntetve a csoport harmadik felek felé fennálló adósságát. Erre azonban mostanáig nem került sor. Majd júliusban a Triman leánycég tulajdonában lévő garabonci Termal Hotel Nyugat projektcég eladását is bejelentették.

A 262,6 millió forint névértékű projektcég vételára 341,2 millió forint, melynek megfizetésére a vevő 2021 őszéig köteles. Ez azért keltett meglepetést, mert – amint azt a VG 2018-ban megírta –, a könyv szerinti értéken akkor még 104 millió 430 ezer forintos ingatlanért egy befektetőcsoport korábban 262 millió 600 ezer forintot ajánlott.

Arra is felkaphatták a fejüket a befektetők, hogy az augusztus elejére tervezett közgyűlést elhalasztotta a társaság. Emellett régóta napirenden van a profiltisztítás, melynek során a vasútépítésre fókuszált a társaság, s tavasszal még jelentős osztalékbevételt reméltek a Triman leánycégtől.

A vasútépítéssel foglalkozó Triman 90 százalékát tavaly decemberben tőkeemeléssel apportálta a társaság, s az új részvények parkettre vezetését követően a Triman korábbi tulajdonosa lett a SET legnagyobb részvényese.

A mostani közzététel szerint a SET Group közel másfél milliárd forint összegű, külső felek felé fennálló kötelezettségének végleges megszüntetése az alapvető célok között szerepel. Ennek során arra törekednek, hogy a társaság vagyona a lehető legkisebb mértékben csökkenjen, s hogy a régi és új részvényesek érdekeinek maximális szem előtt tartásával, a szóban forgó kitettségek csökkentése ne az úgynevezett „hígítás” útján menjen végbe. Cél a cégcsoport pénzügyi stabilitásának hosszútávú biztosítása. Ennek során friss működő tőke bevonása, mely nem terheli tovább újabb kötelezettségekkel a vállalatcsoportot, s szigorú és kontrollált cash-flow terv, melynek kidolgozásán elismert szakemberek már dolgoznak. A közzététel kitér a piaci reputáció növelésére, s a hosszú távú jövőkép kidolgozására is.

Sok új részvényese van a társaságnak, akik nem feltétlen követték az elmúlt évek eseményeit, ezért úgy gondoltuk, hogy a következő időszakban érkező közzétételek érthetőbbek lesznek, ha egy összefoglaló tájékoztatóban rögzítjük az alapvető célkitűzéseket

– mondta a VG-nek dr. Orbók Ádám, a SET Group üzletfejlesztési igazgatója. Hozzátéve: a társaság továbbra is a vasútépítésre fókuszál, ám ez olyan gyorsan fejlődő üzletág lett, részben a Belgrád-Budapest vasútvonal miatt, hogy rendkívül megnőtt az érdeklődés a cégek és a szakemberek iránt is. Kőkemény verseny alakult ki ezen a piacon, ezért a dolgozóikat is motiválniuk kell, hogy ne hagyják el a céget bérelőny miatt. De a partnereikkel is új alapokra kell helyezniük az együttműködésüket, mert hatalmas átrendeződés zajlik a piacon, s nem olvadhatnak be a hozzájuk hasonlóan kisméretű szereplők mezőnyébe. Optimalizálniuk kell a cégben felhalmozott tudás felhasználását, a fiatal szakembereknek való átadását, s a szigorú cash-flow tervezés is elengedhetetlen.

Fotó: VG

A VG-nek arra a kérdésére, hogy mint tőzsdei cég, nem gondolkodtak-e azon, hogy haszonnal eladják a jókor megvásárolt, s éppen felfutóban lévő vasútépítő leánycéget Dr. Orbók Ádám azt mondta:

erre a kérdésre akkor tud válaszolni, ha megfelelő, komoly ajánlat érkezik, s meggyőződnek arról, hogy az eladás a részvényesek érdekét szolgálja.

A SET árfolyama idén februárban 100 forintnál tetőzött, azóta folyamatos volt a lecsorgás. A közzétételre több mint 3 százalékos felpattanással reagált. Csütörtök délután 45 forint közelében jegyezték a papírt, és pénteken is megkapaszkodott az új szinten.