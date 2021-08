Kriptopiac: útban a szabályozottság felé

Bár a befektetések iránt érdeklődők az utóbbi időben egyre inkább érzik a kriptopiac növekedését, egy tévhitet el kell oszlatni.

A kriptodevizák teljes kapitalizációja most 2000 milliárd dollár körül van, azaz 8 év alatt nagyjából a 2000-szeresére nőtt, de összevetve a tőzsdék globális, 105 000 milliárd dollárt is elérő kapitalizációjával a szerepük továbbra is mellékes.

Krocsek Attila szerint tehát helyén kell kezelni azt, amikor világszintű lufiról beszélnek a kriptovilág vonatkozásában.

Tény, hogy most még többségében brutálisan volatilis eszközökről van szó, de ezek a nagy kilengések is csökkenni fognak az üzletfejlesztési vezető szerint. A 2024-re elkészülő egységes európai uniós kriptopiaci szabályozás engedélyrendszerekhez köti a coinok kereskedhetőségét, és különböző teljesítendő sávokat állít a kriptoeszközök elé.

A szabályozástól erősödik a bizalom, még többen fordulnak majd a digitális piac felé, azaz nő a kapitalizáció, így egyre kisebbek lesznek a kilengések.

Összességében az árfolyamok stabilabbá válhatnak. Krocsek Attila azt mondta, most több mint 20 millióan használják a kriptopiacot, és bár tokent bárki indíthat, a kriptotőzsdék maguk is ellenőrzik, hogy miket forgalmaznak, így a mém coinokat kidobja a rendszer már most is. A piac megregulázásának irányába mutat az is, hogy a BlockBen elindította saját fejlesztésű, aranyalapú kriptodevizáját, ennek ellenértékét Zürichben őrzött, tiszta arany adja. Ez már egy kevésbé volatilis kriptoeszköz, ami akár hidat is képezhet a hagyományos befektetések és a kriptopiac között – hangsúlyozta az üzletfejlesztési igazgató.