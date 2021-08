Maradhat a kedvező trend a Rába piacán

Mint hangsúlyozta, bár a teherszállítási szektor élénkülése a társaság minden piacán érzékelhető, amint azt a regisztrációs számok is mutatják, a szállítás iránti kereslet élénkülése és az ezzel kapcsolatos kilátások a társaság legfontosabb piacának számító EU esetében különösen érdekes. A Rábához hasonlóan egyébként a Scania és a Volvo is kedvező európai piaci környezetről számolt be nemrég publikált gyorsjelentésében.

A győri holding jelentősebb piacai közül az orosz buszpiac az egyetlen, amely az első fél évben nem tudta hozni az egy évvel ezelőtti szintet. Az Egyesült Államok piaca úgy tűnik, egyelőre kevésbé van fókuszban a Rábánál, jelenleg akár lecsorgó vagy szűkülő piacnak is nevezhetjük

– jegyezte meg az elemző. Az idei évben az időszaki beszámolókban az egyéb piacoknak nevezett szegmens is nagyobb forgalmat produkált Észak-Amerikánál.

Az eredményekre rátérve, Rátkai Orsolya kiemelte, hogy a költségtényezők emelkedése ellenére érdemi javulást mutatott a jövedelmezőség. A 109 forintos negyedéves egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) 10 éves csúcsot jelent, ugyanakkor egyszeri tételként ebből részvényenként 61 forintot az ingatlanértékesítés ad. A cég arról számolt be ugyanis, hogy az ingatlanértékesítés eredményhatása 815 millió forint volt.

Az eredményesség javulása ugyanakkor az egyszeri ingatlantétel kiszűrésével is markáns – emelte ki az elemző. Az 1 éves gördülő EPS is 8 évi csúcsra ugrott. Ráadásul mindezt jelentős költségoldali nyomás mellett sikerült elérnie a vállalatnak. Ebben a körben különösen az acél és az energia drágulása okozott sok fejtörést a menedzsmentnek, hiszen a ráfordítások emelkedését csupán késleltetve tudják az értékesítési árakban érvényesíteni. Ami mégis segített, az – a cég saját véleménye szerint – a rugalmas alkalmazkodás és a javuló kapacitás-kihasználtság volt.

Előretekintve Rátkai Orsolya az év hátralévő részében is a jelenlegi tendenciák fennmaradására számít, ugyanakkor a járványhelyzet újbóli romlása hordozhat bizonytalanságot az év hátralévő részét tekintve.

A gyorsjelentés közzétételével debütált a társaság új elnök-vezérigazgatója, Hetzmann Béla is, aki kommentjében arra utalt, hogy a holding az eddigi sikeres stabilizációs stratégiát egy modernizációs stratégiával váltja fel, amelynek középpontjában a technológia, az eszközök és az ingatlanok modernizációja és a cég nemzetközi technológiai partnerkapcsolatainak a megerősítése áll. Az OTP elemzője úgy véli, ez a jövőkép mindenképpen derűlátásra ad okot, ám hozzátette, a korszerűsítő fejlesztések már egy ideje a stratégia részét képezik.