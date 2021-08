Nem pihen a pekingi szabályozó hatóság. Az elmúlt hónapokban lecsaptak a kínai Uberként emlegetett Didi utazásmegosztó cégre, aláásva a New York-i tőzsdére lépését, többször is megzabolázták a videójátékpiacot, immár az iskolai hétre is kiterjesztve a tilalmakat, de korlátozták a korrepetálócégek tevékenységét is. Emellett éppen előkészítik az amerikai jogi kiskapunak számító, offshore leánycég közbeiktatásával való tengerentúli tőzsdére lépés tilalmát. A legfrissebb fejlemény, hogy a magántőke- és a kockázatitőke-társaságokra is lesújtanak a szabályozók.

Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai értékpapírpiaci felügyelet megzabolázná a helyi kockázatitőke-társaságokat, megakadályozná a rejtett nyilvános tőkebevonásokat, s átláthatóbbá tenné a magántőke-társaságokat

– mondta a VG-nek Bosnyák Zsolt, az Equilor szenior elemzője.

A hatóság ezzel a csalókat akarja kiszűrni – fűzte hozzá –, akik nem egy célzott befektetői körben értékesítik az alapjaikat, hanem a lakosság széles körében vannak jelen. Olyan alapkezelőkre is lecsapna a felügyelet, amelyek illegálisan használják fel a lakossági betéteket, és retail hitelezést folytatnak. Azt is megtiltják, hogy ezek az alapok lakossági ingatlanokba fektessenek, mert ezek az ügyletek csak tovább fűtik a már most is túlhevült ingatlanpiacot. A hatóság szerint a magántőke-társaságoknak nem a széles lakosságot kellene megcélozniuk, hanem csak egy szűkebb befektetői kört, s elsősorban az innovációt és a startupokat kellene támogatniuk.

Mindeközben a gazdasági barométernek tekinthető beszerzésimenedzser-index (BMI) egyes szektorokban már recesszióra áll.

A feldolgozóiparban 50,4 pontról 50,1-re süllyedt a BMI, ami határesetnek mondható, a szolgáltatási szektorban azonban 53,3-ről 47,5-re esett, ez már recesszióra utal. A mutató utoljára a koronavírus-járvány kínai kitörését követően, tavaly februárban tartózkodott a konjunktúra és a recesszió határvonalának tekinthető 50 pont alatt

– hangsúlyozta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

Mint mondta, az okok között elsősorban a delta-variáns globális terjedését lehet megjelölni, mivel negatívan hat a kínai exportra. Emellett a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló kormányzati törekvés is nyugtalanítja a vállalatokat.