Jelentősen, 13 százalékkal emelkedett a hedge fund-okban kezelt globális vagyon. Ezekben a zártkörű, a hagyományos befektetési alapokhoz képest lazábban szabályozott, rendre az abszolút hozam elérésére (s nem a benchmark felülteljesítésére) törekvő alapokban a félév végén globálisan 4 324 milliárd dollár pihent. Az emelkedés azonban nem volt töretlen az elmúlt években, kifejezetten rossz évük volt a hedge fundoknak (fedezeti-, vagy árfolyamkockázati alapok) 2018-ban és a pandémia kezdetét is megszenvedték, 2020 első negyedév végén 2 857 milliárd dollárnyi vagyon felett őrködhettek.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt évtizedben számos befektető által mellőzött fedezeti alapok idén viszont újra keresettekké váltak. Részben ez is a globális pénzbőség hatása, így a járvány sokadik hullámai idején sem nehéz új hedge fundot gründolni, ha pedig az alap ismert portfóliókezelőkkel indul, akkor a beszállás feltételeit is ők diktálják, ügyfélkedvezményekről pedig gyakran szó sem lehet.

A Citadel egykori kereskedői például az év elején a potenciális beszállóktól videokonferencián egyeztetve pillanatok alatt összegyűjtötték a célként kitűzött 1,25 milliárd dolláros indulótőkét, pedig nem adják olcsón a szaktudásukat: a befektetőktől az évi 2 százalékos kezelési díjon túl a megtermelt hozam 20 százalékát is levonják sikerdíjként. Az alap július 1-én be is zárta kapuit, nem fogadnak azóta új befektetői pénzeket.

A Bloomberg körképe szerint is újra népszerűek a fedezeti alapok, holott az elmúlt évtizedben igencsak szenvedett az iparág.

A befektetői szemlélet azonban gyorsan változott, jelenleg talán az a hozzáállás jellemző, hogy akik elmulasztották a tavaly tavasz óta szinte korrekció nélküli részvényralit, a lemaradást most vérprofik segítségével igyekeznek behozni.

A trendfordulót jól példázza a londoni székhelyű Brewan Howard hedge fund esete, amely 2019 közepén még a befektetők elvándorlására panaszkodott, idén viszont már ő is kitette a megtelt táblát az újonnan érkezők elé. 2021-ben már több mint 1100 fedezeti alap döntött hasonlóképpen, ami nem kevés a globálisan aktív, több mint 8000 hedge fundhoz képest.

A hírportál szerint a 2008-2020 években a hedge fundok egyszerűen – hozamban és pláne díjakban – képtelenek voltak versenyezni például az indexkövető ETF-ekkel. Ez alapján pedig nem csoda, hogy a 12 év alatt több mint 11 ezer ilyen kockázati alap le is húzta a rolót, az iparág által kezelt vagyon növekedése pedig kizárólag a hozamtermelés eredménye volt, mivel az időszakot a nettó tőkekiáramlás jellemezte.

A pandémiával együtt megugró volatilitás viszont kapóra jött a hedge fundoknak, de ilyen veszélyes vizeken méginkább mélyült a szakadék a legjobbak és a lemaradók közt: a Hedge Fund Research szerint a kezelt összvagyon 90 százaléka a legjobb 20 százaléknál összpontosul.

A tavaly 18 százalékkal emelkedő S&P 500 indexet több hedge fund is (akár többszörösen) felülmúlta, idén nehezebb a dolguk, hiszen a vezető amerikai index már augusztus végéig 21 százalékos pluszban van. Évtizedes időtávon a hozam a profik mellett szól, a 105 szupergazdag kliense összesen 160 milliárd dollárt érő befektetéseit kezelő, Ray Dalio alapította Bridgewater Associates fedezeti alapjai átlagosan 11,5 százalék éves teljesítményre voltak képesek az elmúlt 30 évben, míg ugyanezen időtávon az S&P 500 évi 7 százalékot hozott. A kiugró teljesítmények mellett ugyanakkor sok a visszafogottabb eredmény is, a Nasdaq tegnap pubikált cikke szerint a globális hedge fund-ok idén átlagban mindössze 8 százalékos hozamot termeltek augusztus végéig, ami bántóan nagy elmaradás az S&P 500 index 22 százalékához képest.