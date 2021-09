Felfelé módosította az AutoWallis-részvények célárát szerdán a Concorde elemzője. Az eddigi 153 forintos célárat 165 forintos váltja, amely 30 százalékkal magasabb az aktuális tőzsdei árfolyamnál. A módosítás hátterében az AutoWallis egy nappal korábban publikált, 2025-ig szóló árbevételi és EBITDA prognózisa áll. A Concorde elemzője szerint a közelgő tőkeemeléssel a részvények száma akár egyötödével is emelkedhet, de úgy véli, hogy a bevont forrást értékteremtő módon fekteti be a társaság, ahogy azt tavaly is tette. Osztalékfizetés nem várható a következő években.