Az új koronavírus-fertőzések száma világszerte emelkedik ugyan, de a magyarországi átoltottság viszonylag magas, és a kormányzati kommunikáció is rendszeresen megerősíti, hogy nem várhatók a korábbiakhoz hasonló lezárások, a gazdaság tehát működhet, ez nem rontja majd el a piaci hangulatot – mondta a VG kérdésére az Equilor szenior elemzője. Varga Zoltán szerint

természetesen egy esetleges nyugat-európai kedvezőtlen vírushelyzet miatti rossz hangulat persze a BÉT-re is hatna, de inkább volatilitást, kisebb negatív korrekciót okozna, semmint nagy zuhanást.

Fotó: Kallus György / VG

A lakosság esetleges önkorlátozása a részvényekre is hathat – folytatja Varga Zoltán, de negatív sokk egyáltalán nem ígérkezik. A jegybank ugyan elkezdte a kamatemelési ciklust, de amíg ez nem okozza a 10 éves magyar államkötvény hozamának robbanásszerű emelkedését, addig érdemi tőkeelszívó ereje nincs a megváltozóban lévő kamatszinteknek. Varga Zoltán emlékeztetett, most a 10 éves államkötvény hozama 3,07 százalék körül áll, tehát nagyjából 15 bázispontot emelkedett az elmúlt másfél hónapban, ami még nem hat jelentősen a részvénypiacra. A megemelkedő infláció pedig a részvénypiacok felé hajtja a befektetőket, bízva a nagyobb reálhozamban – tette hozzá a szakértő. Törést ebben a Federal Reserve lépései hozhatnak, ha az amerikai jegybank csökkenti kötvényvásárlásai volumenét, annak már lehet hatása a részvénypiacokra, de egyelőre az erről szóló kommunikáció sincs olyan szinten, ami eltántorítaná a magyar befektetőket.

Összességében Varga Zoltán szerint akár 55 ezer pont körül is zárhatja az évet a BUX. A Richterre kisebb vételi nyomás lehet a jellemző, a Telekom árfolyamát a 4iG brutális terjeszkedése nem erodálja, ugyanis az Mtelnél alapvetően az osztalék a meghatározó, a Mollal kapcsolatban is alapvetően optimista az Equilor szakértője, de

A bankpapír kedvező lehetőségeivel egyetért a KBC Equitas vezető elemzője is. Cinkotai Norbert és Varga Zoltán szerint a kedvező kilátás a hitelmoratórium fennmaradásának és az akvizíciós politikának is köszönhető. Cinkotai a részvényenként 20 ezer forintos ár áttörését sem zárta ki. Emellett úgy látja, a Richter-papír akár 10 ezer forint fölé is drágulhat.

A KBC Equitas vezető elemzője szerint a BUX a 60 ezer pontot is elérheti középtávon, a jövő év első hónapjaiban. A fundamentumok alapvetően kedvezők, az átoltottság viszonylag magas, a gazdaság újraindulása is gyors volt – mondta. Összességében tehát nem számít a tavaszi parlamenti választások előtt gazdasági korlátozásokra, és szerinte a társadalom sem tűrné már el könnyen az újabb szigorításokat.

Cinkotai Norbert szerint azonban a nemzetközi piacokról jöhetnek kedvezőtlen mozgások.

A nagy piacokon ugyanis elkerülhetetlen lesz a visszaesés, mert a befektetők a végletekig optimisták, és egyszerre árazzák az alacsony inflációs környezetet, a gyors növekedést és az ultralaza monetáris politikát.

Ezen három tényező mindegyike azonban nem fog tartósan fennállni, így a nemzetközi piacok nem kerülik majd el a visszaesését. Összességében tehát a mostani szintektől már nem vár nagy növekedést Cinkotai, az árazások szerinte nem tekinthetők jó beszálló pozícióknak.