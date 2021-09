Új alap létrehozásán dolgozik Cathie Wood, aki nyáron kitárazta alapjaiból a kínai részvényeket.

Az Ark Investment Management vezérigazgatója ezúttal az átláthatóságra és az ESG irányelveire helyezné a hangsúlyt az újonnan létrehozni tervezett alapjában, mely az Ark Transparency ETF nevet viselné.

Fotó: Shutterstock

Wood az új alapból kihagyná az alkohollal, kemikáliákkal, dohányipari termékekkel, szerencsejátékkal foglalkozó vállalatokat, valamint a bankokat. Az ETF fókuszában a magas ESG pontszámokkal és magas átláthatósággal rendelkező vállalatok szerepelnének.

Az Equilor elemzői szerint az alapban feltehetően olyan tech részvények is szerephez jutnának mint a Salesforce.com, a Microsoft és az Apple, valamint a Nike és a Chipotle Mexican Grill is a legnagyobb 100 kitettség között lehet. Emellett nem lenne meglepő, ha Wood személyes kedvence, a Tesla is kapna egy szeletet az ESG alapban.