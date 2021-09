Feszülten várják a piacok péntek délutáni amerikai munkaerőpiaci adatokat. A várt adatok azért különösen fontosak, mert több amerikai jegybankár is az augusztus-szeptemberi gazdasági irányszámok alakulásától tette függővé az eszközvásárlási program leépítésének ütemét. Sőt, a Fed hagyományos nyár végi, Jackson Hole-i szimpóziumán várt bejelentés is azért maradhatott el, mert a Fed is az augusztusi-szeptemberi adatokra kíváncsi.

A Bloomberg konszenzusa szerint 725 ezer új munkahely létesülhetett az elmúlt hónapban, miközben a munkanélküliségi ráta 5,4 százalékról 5,2 százalékra csökkenhetett.

Fotó: Shutterstock

Bizonytalanságot keltett, hogy a szerdai ADP-adat jelentősen elmaradt a várakozásoktól. A 400 ezer vállalat bérszámfejtési adatait feldolgozó statisztika ugyan eltér a hivatalos adatoktól, mégis gyakran előre jelzi a trendeket. Márpedig az ADP azt jelezte, hogy mindössze 374 ezer új munkahely létesült augusztusban, szemben a 613 ezres várakozással.

Ha a mai munkaerőpiaci adatok is csalódást keltenek, akkor tovább gyengülhet a dollár, hiszen csökkenne a Fed-szigorítás esélye, ami egyúttal azt is jelentené, hogy a részvénypiacokon fokozódna a jó hangulat, tekintettel a jegybanki stimulus kitolódására – mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátette:

szignifikáns eltérésre kell gondolni, vagyis, ha a 725 ezres várakozást 50 ezernél kisebb mértékben múlja alul a pénteki adat, akkor nem számíthatunk komoly piaci reakcióra.

Az euró-dollár kurzus emelkedett, szignifikánsan átlépve a 76,4 százalékos Fibo-szintet. Ám a következő érdemi ellenállási terület, mely 1,1900-1,1920 között húzódik, áttörése akkor várható, ha a péntek délutáni munkaerőpiaci adatok jelentősen elmaradnak az előzetes várakozásoktól. Míg amennyiben megközelíti, esetleg meghaladja a prognózist az adat, akkor fordulat jöhet a dollár piacán, s az 1,1835-ös támaszt célozhatja meg elsőként az euró-dollár jegyzése.