A legnagyobb termelő, Brazília ültetvényeit megtizedelő fagyok és aszályok után újabb kihívással kell megküzdeniük a kávé exportőröknek. A Vietnamban súlyosbodó járványhelyzet miatt elrendelt szigorú lezárások következményekémt még 2022-ben is viszonylag magasan maradhatnak a kávéárak – figyelmeztet a Fitch Solutions friss elemzésében.

Fotó: AFP

A világ második legnagyobb exportőrének számító, 100 milliós lakosú ázsiai állam a pandémia kitörése óta legsúlyosabb járványhullámmal küzd. Tavaly még csupán alig 1500 megbetegedést és 35 halálesetet jelentettek, idén nyáron azonban ott is berobbant a járvány, az utóbbi napokban pedig már rendre napi 12 ezer feletti új fertőzöttet jelentettek. A nemzetközi kereskedelmi központnak számító Ho Si Minh-városban ezért hétfőn újabb két héttel meghosszabbították a szigorú korlátozásokat, melyek a helyi termelést és az értékesítést is nehezítik. A vietnami kávéexport múlt hónapban 8,7 százalékkal, 111,7 ezer tonnára esett vissza júliushoz képest, az év első nyolc hónapjában pedig a tavalyinál 6,4 százalékkal volt kisebb a kivitel. A délkelet-ázsiai ország kávé értékesítésből származó bevételei ezzel együtt is 2 százalékkal 2 milliárd dollárra emelkedtek a szűkösebb kereslet árfelhajtó hatása miatt. Az arabica kávétípus határidős jegyzése 46, a robustáé pedig 52 százalékkal ugrott meg az idén, a drágulásnak pedig várhatóan ezzel még nincs vége.

A globális ellátási láncban is jelentős szerepet betöltő délkelet-ázsiai központ leállása, valamint a dél-amerikai termelők csökkenő kapacitása ugyanis egyre magasabb kereslettel társul, legalábbis Európában és az Egyesült Államokban, ahol a magasabb átoltottság és a kedvezőbb járványhelyzet lehetővé tette a kávézók újranyitását.

A Fitch a kedvezőtlen vietnami fejlemények miatt az eddigi 1,35 dollárral szemben már 1,6 dollárra várja az arabica fontonkénti (1 font 0,45 kilogramm) átlagárát, a jövő évre vonatkozó becslését egyúttal 1,25-ről másfél dollárra srófolta fel.

Öröm az ürömben, hogy prognózisuk alapján a globális kínálat a pandémia enyhülésével, az ideinél kevésbé szélsőséges időjárás mellett és a termelést ösztönző kormányzati lépésekkel megtámogatva 2023-ra helyreállhat, így ismét a 1,2 dolláros szinten normalizálódhatnak majd az árak.