A második fél év elején is folytatódott a hazai befektetési alapok vagyonának növekedése. A júliusi állománybővülés 1,3 százalékos volt, ezzel pedig – ahogy tavaly szeptember óta minden hónapban – újabb csúcsra, 8904 milliárd forintra hízott a szektor eszközállománya a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint.

A kánikula és a vakáció ugyan némileg fékezte a megtakarítási kedvet – a júniusi pénzmennyiség felét, 35 milliárd forintot vittek a portfóliókezelőkhöz –, a piac viszont még az előző havinál is kedvezőbb arcát mutatta. A hozamok és a devizaárfolyamok együttesen 78 milliárd forinttal gazdagították a befektetőket.

A legtöbb friss pénzt ezúttal a vegyes alapokba pakolták, a 34 milliárdos tétel lényegében megegyezik az előző 30 napi beáramlással. A hozamok ezúttal kevésbé voltak kiemelkedők, ám még ezzel együtt is közel 3 százalékkal gyarapodott az eszközkategória összvagyona.

A legjobb teljesítményt a részvényalapok nyújtották, melyek egy hónap alatt 38 milliárd forint árfolyamnyereséget hoztak a nagyobb kockázatot kedvelő befektetők konyhájára. Ugyan az MSCI fejlődő piaci indexe 7 százalékot esett, a BUX és a fejlett piacok remek teljesítményt nyújtottak, az előbbi közel 3 százalékkal új csúcsra ért a nyár derekán. A tőzsdei kitettségüket 14 milliárd forinttal növelték a befektetők, ami lényegesen elmarad az utóbbi fél évben megszokott, átlagosan több tízmilliós vásárlási tételtől.

Az infláció megugrása óta kevésbé népszerű kötvényalapokból ezúttal is mindössze 4 milliárd forintnyit vásároltak, ám már ez is javulás az előző két hónap 22, illetve 7 milliárd forintos tőkekivonása után. A hozamok további, szerény 8 milliárd forinttal értékelték fel a befektetési jegyeket, a több mint másfél ezermilliárd forintot kezelő kötvényalapok még így is alig 1 százalékos bővülést értek el.

Megingathatatlannak bizonyultak júliusban az ingatlanalapok, melyekből a júniusi 15 milliárdot követően további 16 milliárd forintot táraztak ki a befektetők, a visszaváltásokat azonban kiegyenlítették a piaci hozamok. A messze legnagyobb közkategória eszközértéke így a múlt havi 2483 milliárdos szinten stagnált.

Nem változott érdemben a származtatott alapok vagyona sem, a 782 milliárd forint felett rendelkező eszközök piaci árfolyama ugyan összességében 3 milliárd forinttal csökkent, a devizamozgások és a szerény pénzbeáramlás ezt ellensúlyozni tudta. Csendes időszakot zártak a garantált alapok is, ahol tőke- és árfolyammozgásokat sem mutatott ki a jegybanki statisztika. A legkisebb megtakarítást kezelő pénzpiaci alapokból újabb egymilliárd forintot váltottak vissza, a hó végén ezzel méretük 35 milliárd forintra csökkent.