Az európai bankok 2014 óta kötelesek pénzügyi adataikat országonként lebontva közzétenni, ezek alapján vizsgálta 36 bankon keresztül az EU Tax Observatory nevű civil szervezet a pénzintézetek által használt adóoptimalizálási gyakorlatokat 2014 és 2020 között. A hétfőn közzétett jelentés szerint az európai bankok profitjának átlagosan 14 százaléka származik adóparadicsomokból – számolt be az eredményekről a CNBC.

Fotó: Luis ACOSTA / AFP

A kutatás során a szervezet az adóparadicsomok meghatározásakor két szempontot vett figyelembe, az effektív adókulcsot és az egy alkalmazottra jutó nyereséget. Így született meg a Bahamákat, Bermudát, a Brit Virgin-szigeteket, a Kajmán-szigeteket, Guernseyt, Gibraltárt, Hongkongot, Írországot, Man szigetét, Jerseyt, Kuvaitot, Luxembourgot, Makaót, Máltát, Mauritiust, Panamát és Katart tartalmazó 17 elemből álló listája a bankok által alkalmazott adóparadicsomoknak.

A bankok nyereségének 65 százaléka származott külföldi leányaiktól, ám jelentős különbségek voltak a nyereség és az alkalmazottak aránya között számos esetben, így az adóparadicsomokban a bankok egy alkalmazottra jutó nyeresége 238 ezer euró volt, szemben a listán nem szereplő többi országban elért alkalmazottankénti 65 ezer euróval.

Ugyanakkor nem minden, a kutatásban vizsgált bank élt az adóparadicsomok nyújtotta lehetőségekkel, így a 36-ból 5 pénzintézet, köztük a Magyarországon is jelen lévő Erste nem volt jelen ezekben az országokban. Az adóparadicsomokat leginkább használó bank a kutatás szerint a HSBC volt, mely nyereségének 58 százaléka származott Hongkongból, miközben alkalmazottainak 15 százaléka dolgozik az országban, miközben az ázsiai piac más országaiban, így Kínában vagy Indiában az arány fordított. Ennek a magyarázata lehet, hogy a bank a térségen belüli befektetéseit az egyre kevésbé önálló városállamon futtatja keresztül. A HSBC a CNBC érdeklődésére reagálva arra hivatkozott, hogy Hongkong legnagyobb bankjaként, történelmi, méretgazdaságossági és stratégiai okokból a bank profitjának jelentős része származik onnan, ám nem alkalmaznak adóelkerülési gyakorlatokat és nem irányítják a nyereségüket mesterségesen alacsony adókulcsokkal rendelkező országokba.

A listán a HSBC után a Standard Chartered következik, mely adózás előtti profitjának közel harmada származott alacsony adózású országokból, míg a Deutsche Bank, a Nord LB, és az Royal Bank of Scotland is nyereségének több mint ötödéért a jelzett országok felelnek.A Standard Chartered közölte, hogy magas és alacsony adózású országokban is jelen van és nem végez olyan tranzakciókat, melyek egyetlen célja az adózás elkerülése, míg a közel 60 országban jelenlévő Deutsche Bank arról beszélt, hogy számukra elvi kérdés, hogy ott jelentsék nyereségüket, ahol az keletkezik, így az adóterheket is ott fizetik, ahol az szükséges, továbbá rámutatott, hogy ezen országok nem szerepelnek az EU adóparadicsomokat felsoroló listáján és a bank nyereségét 2020-ban 39 százalékos effektív adókulcs terhelte. A német bank esetében a luxemburgi alkalmazottak által elért nyereség volt kiugró a kutatás szerint, akik a bank alkalmazottainak 1 százalékaként a nyereség 22 százalékát termelték meg az adatok szerint.

A vizsgált időszakban nyolc bank, köztük a Magyarországon a CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo fokozta jelenlétét az adóparadicsomokban, hét esetben annak mértéke stabil maradt, míg 16 esetben csökkent. A bankok által fizetett effektív adókulcs mértéke 20 százalék volt ám ez 10 és 30 százalék között szóródott és hét esetben nem érte el a 15 százalékot sem, ezek az RBS, a Barclays, a Bayern LB, a Nord LB, a HSBC, a KBC és az Intesa Sanpaolo voltak.

A kutatás szerint a júliusban 130 ország által támogatott OECD javaslat a globális minimumadó bevezetéséről 15 százalékos kulcs esetében 3 és 5 milliárd euró közötti adóbevételt jelentene ezen bankoktól évente, míg annak 21 százalékos mértéke 6 és 9, 25 százalékos mértéke pedig 10 és 13 milliárd euró közötti állami bevételt hozhatna minden évben. Ugyanakkor a globális minimumadóról szóló tárgyalások szerint lehetséges, hogy a bankok felmentést kaphatnak ezen terhek alól, brit javaslatra. A jelentés egyébként kiemeli, hogy a brit bankok fizetnék a minimumadó bevezetése esetében a legtöbbet.