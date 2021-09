Kockázatok a kínai e-autógyártók papírjaiban

Összességében tehát kifejezetten pozitív beszámolóval rukkolt elő a Li Auto, és ismerve az elektromos autózás támogatására irányuló kínai törekvéseket, egyelőre jogos a feltételezés, hogy a jövőben is szép szelet jut számára a hatalmas helyi piacból. Az ázsiai ország kitűnő táptalajt nyújt az elektromosautó-gyártók növekedésééhez, mert a 2019 végén bejelentett céljuk értelmében Kína szeretné, ha 2025-re az újonnan értékesített járművek negyede elektromos lenne. Ez most 5 százalék.

A konkrét számokra lefordítva: 2020-ban a kínai hatóságok 1,3 millió eladott villanyautóról számoltak be, idén pedig 2,4 millióra nőhet ez a mennyiség. A piac tehát még úgy is óriási, hogy időközben letelepedett a Tesla is, amely már a jelenlétével komoly konkurenciát támaszt a kínai trónkövetelőknek.