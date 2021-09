Az amerikai tőzsdefelügyelet polgári pert indított a BitConnect offshore cég ellen, amely a gyanú szerint minden idők egyik legnagyobb, több milliárd dolláros kriptovaluta csalását hajtotta végre – írja a Wall Street Journal. A tőzsdei lap szerint az ügy előzménye, hogy a cég egyik amerikai támogatója, Glenn Arcaro bűnösnek vallotta magát csalásban a San Diego-i szövetségi bíróságon, s akár 20 év börtönbüntetést is kaphat. A SEC Arcarót is megnevezte a polgári per alperesei között.

Fotó: facebook.com/Bitconnecct

A BitConnect azzal hitegette a befektetőket, hogy van egy automatizált programja, amely a befizetett bitcoinok kereskedelmével termel profitot. És a nyereséget kamatfizetéssel osztották volna meg a befektetőkkel. Ám a SEC álláspontja szerint a BitConnect nem használt programot a bitcoin kereskedelmére. Ehelyett, Kumbhani a befektetők pénzét saját célra használta, illetve az új ügyfeleket felhajtó promótereknek adott belőle jutalékot.

A 35 éves cégalapító korábban Indiában élt, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. A hírre nem reagált a Bitconnect, ahogy Kumbhani és Arcaro ügyvédje sem.