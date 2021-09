Átrendezi a hazai brókercégek közötti erőviszonyokat, hogy a Random Capital az Erste Befektetési Zrt. tulajdonába kerül. Virág Ferenc második diszkont-brókercégéért megkérhette az árat.

Fotó: Vémi Zoltán

Megvásárolta a Virág Ferenc nevével fémjelzett Random Capital Zrt. befektetési szolgáltató 100 százalékát az Erste Befektetési Zrt., így az osztrákok a Budapesti Értéktőzsde legnagyobb forgalmú szereplőjévé válnak.

A tranzakció során - amely már megkapta a jegybanki engedélyt – közel 22 ezer értékpapírszámla, nagyságrendileg ugyanennyi ügyfél, és mintegy 70 milliárd forint megtakarítás kerül a Erstéhez, amely 262 ezer számlán 2 900 milliárd forintnyi vagyont kezel.

Jó hír a hazai kisbefektetőknek, hogy az Erste ígéri: a Random ügyfelei számára a díjak és a költségek nem változnak, továbbra is a megszokott módon használhatják a brókercég kereskedési rendszerét.

Nem lehetett olcsó a Random

A felek a vételárról nem nyilatkoztak, ám egy korábban bejelentett ügylet alapján nagyjából 2,5-3 milliárd forint lehetett a tranzakció összege. Az ENEFI-nek ugyanis közel 10 százaléknyi részesedése volt a Random Capitalban, amelynek eladásáról már korábban szerződést kötött egy, a gyorsjelentésben még meg nem nevezett féllel. A szóban forgó részesedést még 2019-ben Virág Ferenc apportálta a cégbe, a könyvekben 124 457 143 forint értéken szerepelt. A gyorsjelentésben a tranzakcióra vonatkozóan mindössze annyi állt, hogy a felek a részvények alap vételárát nagyjából 198 millió forintban határozták meg hangsúlyozva, hogy az összeget a zárásig korrigálni kell a Random Capital pénzügyi adatai, illetve teljesítménye alapján. A gyorsjelentésben hangsúlyozták: a menedzsment várakozásai szerint a részesedés várható eladási ára 198 millió és 274 millió forint között várható.

A magasabb ár indokolt lehet, tekintve, hogy a Random Capital egyre látványosabb eredményeket termel, folyamatosan növelte ügyfeleinek számát, árbevételét és nettó eredményét.

Az idei első fél éves mérleg szerint a brókercég nettó eredménye 204,7 millió forint volt. Érdemes ezt összevetni azzal, hogy egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban ezen a soron még 140 millió szerepelt, míg 2020 -ban az éves eredmény 254 milliót tett ki.

Érett a Random eladása

Azt, hogy a Random körül történik valami, már hónapok óta sejteni lehet, ahogy az sem kerülte el a piaci szereplők figyelmét, hogy Virág Ferenc 2019-ben bejelentette: kiszáll a Random operatív vezetésből, és az igazgatóságból is, és tanácsadóként egyengeti a cég útját. Igaz, akkor még úgy nyilatkozott, hogy tőzsdére viszik a Randomot, úgy, hogy érdemben nem változik a tulajdonosi kör. Ezt most felülírták az események, hiszen a korábbi tulajdonosok, Petykó Zoltán, Hanyecz István, Szántóné Vukics Ildikó, Móri Péter, Tóth Nándor, ahogy Virág Ferenc és az Enefi is rendre eladták részvényeiket. A Random Capital elérte korlátait, a további hatékony növekedéshez, az ügyfélkör bővítéséhez a termékkínálat színesítéséhez stabil, tőkeerős háttérre van szükség – fogalmazott Virág Ferenc.

Nem csak ügyfeleket vett az Erste

Nem csak piaci részesedést és ügyfeleket, hanem tudást és módszereket vásároltunk

– idézi a közlemény Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, hangsúlyozva, hogy míg korábban önmagukhoz hasonló brókercégeket akviráltak, most egy azonos piacon tevékenykedő, ám teljesen más működési alapelven nyugvó vállalkozást vásároltak.

Az innovatív megoldásokat alkalmazó brókercégtől tanulva, velük együtt egy minden eddiginél jobb online értékpapírkereskedő-rendszert szeretnénk kialakítani

– tette hozzá Cselovszki Róbert.

Július végéig a 17 BÉT-es tőzsdetag duplikált részvényforgalma meghaladta 3,16 ezer milliárd forintot, a Random Capital a negyedik helyen szerepelt 178 milliárd forintot meghaladó duplikált forgalommal az Erste Befektetési Zrt. után, amely nagyságrendekkel több, 709 milliárdot meghaladó részvényforgalmat bonyolított a tőzsde adatai szerint.

A Random BÉT teljes piaci forgalmából 5,7 százalékot bonyolított hét hónap alatt, míg az Erste részesedése az azonnali piacon 23,9, a származékos piacon 5,2 százalék volt.

Cselovszki Róbert és Virág Ferenc

Nem az első üzlete Virág Ferencnek

Érdekesség, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a hetedik helyen szerepel a listán 98 milliárd forintos duplikált forgalommal. Az összefüggés ott keresendő, hogy Virág Ferencnek nem ez az első ilyen üzlete, hiszen még 2007-ben hasonló ügylet során értékesítette első brókercégét, az Equitast Brókert Zrt.-t a KBC Securities-nek. Egy lényeges különbség azonban van a két ügylet között, Virág Ferenc ugyanis akkor nem tervezte leadni a stafétabotot, előbb a KBC Equitas vezérigazgatója, majd a KBC Securities vezérigazgató-helyettese lett. Az együttélés azonban nem lehetett felhőtlen, hiszen alig egy évvel később, 2008 alapvetően a jelenlegi pillanatig tulajdonos Szántóné Vukics Ildikó, Móri Péter és Hanyecz István már 2008-ban megalapították a Random Capital-t, amihez Virág 2012-ben csatlakozott hivatalosan, ugyanis ekkor járt le a versenytilalmi megállapodása a KBC-vel.

A recept ugyanaz volt: az üzletet a lakossági ügyfelekre építették annak ellenére, hogy a versenytársak mérlegében is jól látszott, hogy a nagy pénzt az intézményi ügyfelek hozzák. A kezdetben lassú tempójú építkezés után éles fordulat következett, amikor megjelent a piacon Mészáros Lőrinc vezette érdekcsoport, az Opimus -mai nevén Opus és a Konzum feltőkésítésével. Ekkor a piacon a legolcsóbb szolgáltatást nyújtó Random forgalma rakétaként lőtt ki, ahogy a kisbefektetők tömegével kezdtek spekulálni a részvényekkel. Ez a lendület a mai napig kitartott, a Random a havi forgalmi statisztikák alapján rendre a harmadik negyedik helyen szerepel a BÉT részvényszekciójában. Be kellett látnunk, hogy az ügyfelek és a piac érdekében szükség van arra, hogy a Randomot engedjük szabadon növekedni, hogy nagyobb innovációra legyen képest – hangsúlyozta Virág Ferenc.