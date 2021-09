Miközben az európai tőkepiacok a pandémia előtti vagy jócskán a fölötti szinten mozognak, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) friss tanulmányában már a vészharangokat kongatja, és továbbra is magas, elhúzódó kockázatokra figyelmeztet.

A rizikót a sok esetben bizonytalan lábakon álló céges fundamentumok, az egekbe szökő eszközárak, a túlzottan elbizakodott kisbefektetők, valamint a GameStop- vagy az AMC-papírokkal fémjelzett mémrészvényjelenség is táplálja a magas inflációs várakozások és a szigorodó jegybanki politika mellett. Ezek az egymást is erősítő tényezők olyan tökéletes vihart teremthetnek a piacfelügyeleti hatóság szerint, amely jelentősebb korrekciós hullámot okozhat a részvénypiacokon és más eszközosztályokban. Hogy ezek a kockázatok milyen mértékben fognak megvalósulni, abban kulcsszerepe lesz a monetáris és a fiskális politikai ösztönzőkkel, valamint a gazdasági helyreállás ütemével és az infláció alakulásával kapcsolatos piaci várakozásoknak.

Még az intézményi befektetőknél is kiszolgáltatottabbak azok a kisbefektetők, akiknek új hulláma éppen a járvány idején kapott rá a tőzsdézésre a gomba módra szaporodó jutalékmentes kereskedést biztosító digitális platformokon. A lakossági befektetők nagyobb arányú részvételét önmagában kedvező trendnek értékeli az ESMA.

Nagyobb aggodalomra az ad okot, hogy a jellemzően fiatal, tapasztalatlan és elbizakodott kisbefektetők sokszor pénzügyi lehetőségeiknél lényegesen nagyobb kockázatokat vállalnak, és az online fórumokon szerveződve irreális árfolyammozgásokat generálnak egyes népszerű papírokban.

Ezzel viszont maguk is a piaci volatilitás extrém szintű emelkedéséhez és piaci buborékok kialakulásához járulnak hozzá.

Az európai hatóság figyelmeztetése a tőzsdék számára hagyományosan leggyengébb, szeptemberi hónap kezdetén érkezett.

A legmeghatározóbb amerikai részvényindex, az S&P 500 1928 óta átlagosan 1,1 százalékos negatív hozamot szállított szeptemberben, a befektetők pedig még élénken emlékezhetnek a tavaly ősz eleji árfolyamesőre is, amikor hirtelen 10 százalékkal fordult le az aktuális csúcsokról a zászlóshajónak tekintett, világszerte kiemelten figyelt részvénykosár.

Kockázatokból pedig idén sincs hiány, az ESMA által azonosított tényezőkön túl a Fed szeptember 21–22-i kamatdöntő ülése, valamint az őszi iskolakezdéssel a delta-variáns esetleges erőteljesebb felfutása is tartogathat még kellemetlen meglepetéseket. Mindezek mellett ott van még az úgynevezett négyszeres boszorkányság jelensége is, amely a részvényopciók és részvényhatáridős ügyletek, továbbá a részvényindex-opciók és a határidősindex-termékek egyidejű lejáratát jelenti. Az évente négyszer előforduló, jellemzően nagy piaci volatilitással járó együttállás legközelebb szeptember 24-én esedékes, a potenciálisan hirtelen árfolyammozgásokkal járó napot ezért a befektetőknek is érdemes feljegyezniük a naptárukba.