Százmilliárd forint össznévértéken bocsátott ki zárt körben kötvényeket a 4iG pénteken. A változó kamatozású, 4iG M&A Kötvény 2026 elnevezésű papírok öt éves lejáratúak, a kupon mértékét nem hozta nyilvánosságra az infokommunikációs társaság.

Fotó: Róka László

Az így bevont jelentős forrást vélhetően akvizícióinak finanszírozására fordítja majd a vállalat, amely a közelmúltban számos nagyértékű felvásárlási célpontot is megnevezett.

A vállalat még március végén kötött előzetes megállapodási szerződést a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésére, június derekán pedig az AMOS-műholdakat tulajdonló Space Communications Ltd. 51 százalékos részesedésének megvásárlásáról írt alá hasonló szerződést, amit júliusban egy újabb, a Telenor Montenegro teljes akvirálásáról szóló előzetes megállapodás követett. Augusztus végén az Antenna Hungária Zrt. többségi tulajdonrészének megszerzéséről is sikerült megállapodniuk a magyar állammal. Szeptemberben két akvizíciós hír is napvilágot látott. Az Invitech ICT Services Kft. adásvételéről a hónap közepén írt alá szerződést. A 4iG bevásárló listájának legújabb eleme a Nyugat-Balkánon tevékenykedő TeleGroup, melynek 70 százalékos részvénypakettje még az év végéig a magyar társaság tulajdonába kerülhet.