Tíz százalékos réssel 24,9 fontos történelmi csúcson nyitott az Entain részvényárfolyama szerda reggel Londonban, miután az amerikai rivális DraftKings újabb ajánlatot tett a brit online sportfogadási és szerencsejáték-szolgáltató felvásárlására.

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Az amerikai szektortárs korábbi, részvényenként 25 fontos ajánlatát elutasította az európai vállalat menedzsmentje, ezért a DraftKings emelt a téten, és 28 fonttal jelentkezett be ismét a többi között a Bwin, a Sportingbet és a Party Poker márkákat birtokló brit vállalatért.

A hétfői záróárhoz képest 46 százalékos prémiumot kínáló, 22,4 milliárd dollár összértékű, készpénz- és részvényes kifizetést is tartalmazó ajánlat egyébként több mint duplája annak az összegnek, amennyiért a tengerentúli kaszinókat üzemeltető MGM Resorts International kínált januárban a cégért. A 11 milliárd dolláros árat az Entain túlságosan alacsonynak találta, a DraftKings pedig erre jócskán ráígérve beelőzte amerikai versenytársát. A helyzetet ugyanakkor némileg bonyolítja, hogy az MGM és az Entain az Egyesült Államokban közös vegyesvállalkozást működtet BetMGM néven, emiatt a brit cég amerikai eszközeinek átvételéhez a kaszinóüzemeltető jóváhagyása is szükséges.

A DraftKings nemzetközi terjeszkedését gyorsítaná fel az újabb akvizícióval, melynek az Entain már csak azért is kiváló célpontja, mert közel 30 országban van jelen.

Az amerikai sportfogadási piac jelentős átalakuláson megy át, a helyi szereplők a dinamikusan növekvő piaci tortából szeretnének vastagabb szeletet kihasítani maguknak, amihez jól jön a náluk jóval hosszabb ideje tevékenykedő, külföldi vállalatok tapasztalata is. Idén már több ilyen jelentős üzlet is köttetett. A Caesars Entertainment tavasszal, mintegy 4 milliárd dollárért vásárolta meg az egyik legnagyobb brit fogadóirodának számító William Hillt, a DraftKings pedig a múlt hónapban jelentette be, az online kaszinópiac meghatározó szereplőjének, a Golden Nugget Online felvásárlását, amit 1,6 milliárd dollárért ütnek nyélbe. Az Entain-akvizíció ezekhez képest is más dimenziót jelentene, a DraftKings részvényesei körében azonban nem okozott osztatlan sikert az újabb lehetséges nagybevásárlás híre, kedden közel hét és fél százalékos eséssel zárt a kurzus.

A 2020 áprilisban tőzsdére lépő társaság meg tudta lovagolni az online fogadások egyre szélesebb körű amerikai legalizációjából adódó piaci lehetőségeket, a pandémia miatt lényegében leálló sportélet viszont rányomta a bélyegét a sportfogadási szegmensre. Tavaly így is másfélszeres forgalombővülésről számolt be 844 millió dolláros veszteség mellett, idén pedig már 1,21-1,29 milliárd dolláros árbevétellel kalkulál, ami duplázást jelentene a tavalyihoz képest. Nyereséget viszont várhatóan még idén sem tud majd kimutatni a vállalat.