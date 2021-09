A Gartner előrejelzése szerint 2021 végén globálisan a munkavállalók harmada dolgozik majd home office-ban, az új helyzet miatt a cégek 5-10 évvel hozták előre digitális rendszereik fejlesztését.

A változást erőteljesen érezzük a Glosternél – kezdi a választ Szekeres Viktor.

Az informatikában a munkavállalók több mint harmada dolgozik otthonról, ma már egyfajta alap elvárás a munkavállalók részéről a hibrid munkavégzés biztosítása, azaz az alkalmazottak legfeljebb hetente kétszer-háromszor járnak be az irodába

– illusztrálja a cégen belüli helyzetet Oszlánszki Péter, a Gloster HR vezetője. Mind a munkavállalók, mind pedig a menedzserek egy új helyzet előtt álltak, napok alatt kellett évtizedes hagyományokat leépíteni, és egy új munkakultúrára berendezkedni. Technológiailag könnyebben, gyorsabban alkalmazkodtak a cégek a tömeges távmunkához, mint a szervezet oldaláról – hangsúlyozza Szekeres Viktor.

Jól vizsgázott a globális IT szektor is a Gloster tulajdonosa szerint. A távmunkához szükséges rendszerek ott pihentek már a fejlesztő cégek „fiókjaiban”, azokat az adott társaság igényeire kellett szabni. Még most is sokszor csörög a telefon, de ma már az ügyfelek nem az alaprendszerek után érdeklődnek, hanem sokszor a napok alatt „összedobott” IT háttér finomhangolására, fejlesztésére van szükség. Ez is bizonyítja Szekeres Viktor szerint, hogy nincs visszaút, a társaságok tartós, megbízható megoldást szeretnének, és mostanra már látják már a digitalizáció előnyeit, kényelmét.

Évekig ad még munkát, komoly növekedési potenciált az IT szektornak a Covid – vallja a tulajdonos. Ezt az is bizonyítja, hogy chiphiány lépett fel, magyarul a piac még nem tudja kiszolgálni a megnövekedett igényeket, hasonló a helyzet fejlesztői oldalon is. A Glosternél az organikus növekedés mellett folyamatosan keresik a mérnököket, és az ügyfélmenedzsereket, illetve akvizíciókkal is növelik a céget.

Elsősorban fejlesztő-felhő társaságokat vásárolunk, mert abban látjuk a jövőt

– foglalja össze Szekeres Viktor. Ami biztos, hogy már a tavalyi árbevételünkön is jelentősen meglátszottak a növekvő igények, a 2021-es év első félévének eredményeit pedig szeptemberben érkező jelentésünkben publikáljuk. A felvásárlások mellett azonban az is fontos hogy, a cég kötelezettségei, hitelállománya kisebb legyen a saját tőkéjénél, azaz semmiképpen sem lehet út a társaság túladósítása.