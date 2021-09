Sorjáznak a lehetőségek az e-Sport szektorban

Az e-Sport pedig üzlet. A videójáték gyártók, a csipgyártók, a különféle hardvereket, perifériákat gyártó cégek és most már a Forma-1 is megjelent a szponzorok között, kutatva a tehetségeket, akik szimulátoraikban tesztelhetik az autóikat.

Ugyanakkor a nézettség is egyre növekszik, a játékosok profi klubokba szerveződnek, ligák, bajnokságok és tornák keretében mérhetik össze erejüket. Eleinte inkább Koreában és Japánban volt jellemző az ilyen versenyek megszervezése, de azóta már a világ minden tájáról egyre több rendezvényről hallani. Sőt, hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend az e-Sport. Az érdeklődés növekedése miatt a szponzorok, akik maguk a harder és szoftver fejlesztő/gyártó cégek, új értékesítési csatornákat nyithatnak, ezzel pedig eladásaikat is nagyban növelhetik.

Vajon mennyi látszik-e ebből a pezsgésből a tőzsdékre bevezetett cégek árfolyamain? Összeállítható olyan portfólió, amely az e-Sport és videójátékok piacára biztosít befektetési lehetőséget? A válasz: igen. A Solactive Video Games & e-Sports index adhat iránymutatást ilyen jellegű kitettség felépítéséhez.

Fotó: VG

Az index 40 elemből áll, helyet kapnak benne neves amerikai csipgyártók, de japán, koreai, kínai, svéd és francia cégek is szerepelnek a listán.

Ami pedig az index teljesítményét illeti, 2019 végétől napjainkig több mint 87 százalékos növekedést produkált, miközben hasonló időtávon a NASDAQ 78 százalékra volt képes.

Az index a koronavírus-járvány okozta tőzsdei lejtmenetben is csupán 21 százalékot esett, miközben a NASDAQ 28 százalékot. Köszönhető ez részben annak is, hogy ugyan a nagy stadionos e-Sport tornák elmaradtak a Covid-korlátozások miatt, de ez egyben felszabaduló időt is hozott, ami kedvezett a videójáték és hardver eladásoknak. Persze az újabban fellépett globális csiphiány és a kínai gyerekek videójátékra felhasználható idejének korlátozása árnyalja a képet, de az jól látszik, hogy hosszútávon potenciálisan nagy növekedés előtt áll az iparág.