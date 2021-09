Hétről hétre újabb történelmi csúcsra kapaszkodik a BUX index. A múlt hét során már 53 000 pont felett is járt az árfolyam, az 50 000 pontos szintet augusztus elején törte át a mutató, majd stabil emelkedés kezdődött. Egyelőre nincsenek fordulós jelzések a BUX-ban,

a következő jelentősebb ellenállás 55 000 pont magasságában húzódik.

Fotó: Shutterstock

Április második felében érkezett meg a fordulópont az OTP-ben, és az árfolyam gyors emelkedésbe kezdett. 13 000 forintról pattant el a bankpapír felfelé, és június elejére már 17 000 forintot is megérintette az árfolyam, így a korábbi történelmi csúcsát is sikerült áttörnie a bankpapírnak. Ezt követően néhány hétig korrigált az árfolyam, majd július végén ismét erőre kapott, 15 500 forintról felpattant, és múlt héten már 18 700 forint felett is járt a kurzus.

Erős emelkedő trend látható az OTP grafikonján, a következő ellenállások a 19 000 és 20 000 forintnál találhatóak.

Az év elejétől tartó lejtmenet április második felében ért véget a Molban, ekkor a 2000 forintot is megérintette az árfolyam, és egy hirtelen fordulatot követően emelkedés kezdődött. Június közepén már 2450 forintnál húzódó év eleji csúcspontját is megérintette az árfolyam, és kialakított egy ellenállást a szint alatt. Jelenleg sávozik az olajpapír a 2300-2450 forintos szintek között. Augusztus elején sikerült a kurzusnak kitörnie felfelé, 2500 forint felett is járt a a Mol részvény, de néhány napig tartott csak az emelkedés a 2450 forintos szint felett. Jelenleg arra érdemes figyelni, hogy a 2300-2450 forintos sávból melyik irányba indul el az árfolyam.

A Richter legutóbbi csúcspontját március végén érte el 9320 forintnál. Április elején azonban elindult egy korrekció, és 7850 forintig esett az árfolyam, majd a június és július során 7850-8400 forint között sávozott. Augusztus elején megérkeztek a vevők, és néhány hét leforgása alatt 9200 forintig száguldott a kurzus, de újabb történelmi csúcs nem született. Jelenleg kérdéses, hogy melyik irányba tud majd elindulni a kurzus, felfelé 9200 és 9320 forint jelentenek ellenállást, esés esetén pedig 7850 forintnál húzódik az árfolyamnak erősebb támasza.

A Magyar Telekom árfolyama február végétől a 400-420 forint közötti sávban oldalazott. Június elején azonban sikerült áttörnie a sáv felső szélét, amely az emelkedő trend megerősítését is jelentette. Egy magasabb csúcspont alakult ki a papírban 430 forintnál, és egy újabb sávban kezdett oldalazni az árfolyam 420-430 forint között. Augusztus közepén 430 forintot is áttörte a kurzus, így az emelkedő trend ismét megerősítést nyert. Jelenleg 430-439 forint között mozog az árfolyam, a 439 forintos lokális csúcspont áttörésével megnyílna a tér a 465 forintnál látható erős ellenállásig.