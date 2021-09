Külön applikációkra bontaná a kínai állam az Ant Grouphoz tartozó, milliárdos felhasználó táborral rendelkező Alipayt – értesült a Financial Times. A hírre az Alibaba 5 százalékot esett, s ezzel 30 százalékra dagadt az idei mínusz.

A beszámoló szerint

külön applikációt kapna a hitelezéssel foglalkozó szegmens, ráadásul jelentős állami tulajdon épülne ki ebben az üzletágban.

Az állami felügyeletet azzal indokolták, hogy a hitelezés miatt rengeteg felhasználói adatot gyűjt a rendszer.

A döntés nyomán elnehezül az Alipay ügyfeleinek hitelképesség vizsgálata, amit eddig „házon belül” intézhettek.

Fotó: GREG BAKER/AFP

Nem ez az első szigorító lépés, már korábban külön cégbe szervezték a személyi hitelezéssel foglalkozó üzletágakat. A Financial Times szerint, több hitelezéssel is foglalkozó kínai céget érinthet a változás. Ezzel függhet össze, hogy a Tencent kurzusa is lejjebb került 3 százalékkal.

Tavaly ősszel az Ant Group tőzsdére lépését kaszálták el a pekingi hatóságok, majd idén tavasszal gigabírsággal sújtották a cégcsoportot.