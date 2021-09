Az amerikai jegybank vezetőinek is vagyonnyilatkozatokat kell tenniük időnként, és ezek legújabb köre kisebb botrányt is okozott az Egyesült Államokban. A CNBC szerint a Fed három vezetője – köztük a bank elnöke, Jerome Powell – is birtokolt olyan értékpapírokat, amiket a koronavírus-járvány kapcsán indított eszközvásárlási program keretében a jegybank is jelentős mennyiségben vásárolt.

Fotó: Nicholas Kamm / AFP

A lap szerint a bank vezetői által birtokolt eszközök illetve az általuk végrehajtott kereskedések ugyan nem sértették a bank etikai kódexét, ám kérdéseket vetnek fel a jegybank érdekkonfliktusokat érintő szabályozása kapcsán.

Powell 1,25 és 2,5 millió dollár közötti mértékben volt családi trösztökön keresztül tulajdonosa olyan önkormányzati kötvényeknek, melyekből a jegybank 5 milliárd dollár értékben vásárolt be az elmúlt év során. Noha a kötvényekhez a Fed-elnök még jóval 2019 előtt jutott és állítása szerint sem a családi alap, sem a jegybank egyes eszközök vásárlására vonatkozó döntéseibe nem volt beleszólása, az eset semmiképpen sem fest pozitív képet róla. Pedig ezen értékpapírok csupán a bankelnök áltl birtokolt eszközöknek elenyésző részét tették ki.

A Fed richmondi részlegének elnöke, Thomas Barkin 1,35 és 3 millió dollár közötti értékben birtokolt különböző vállalati kötvényeket, melyeket a Pepsi, a Home Depot és az Eli Lilly bocsátottak ki. A jegybank azonban a járvány hatására drámai módon kiszélesített programja részeként 46,5 milliárd dollár értékében vásárolt vállalati kötvényeket. Az esetet Barkin nem kívánta kommentálni, ám valószínűleg nem volt beleszólása abba, hogy konkrétan mely vállalatok kötvényeiből tárazott be munkáltatója.

A bostoni Fed elnök Eric Rosengren ehhez képest kispályás volt, ingatlanalapokban tartott 151 ezer és 800 ezer dollár közötti tőkét, melyek jelzálog-alapú értékpapírokkal is rendelkeztek, melyekből a Fed 700 milliárd dollár értékben vásárolt. Ugyanakkor négy ingatlanalap kapcsán 37 üzletet kötött a bostoni bankár az eszközvásárlási program idején. Rosengren pozíciói értékesítését és a kereskedelemtől való távolmaradást ígérte a továbbiakban.

Hasonló ígéretet tett a dallasi Fed élén álló Robert Kaplan is, aki részvények területén több millió dollár értékben folytatott le ügyleteket, miközben ragaszkodik hozzá, hogy nem vétett az erkölcsi szabályok ellen.

Amennyiben igazat mond, az csak aláhúzza az új szabályozás szükségességét a nonprofit Better Markets vezérigazgatója, Dennis Kelleher szerint.

A Bloomberg információi szerint Jerome Powell el is rendelte z etikai szabályok felülvizsgálatát a Fednél, különös tekintettel arra, hogy ezen kereskedések idején az amerikai jegybank eszközvásárlási programját sokan kritizálták miatt, mert az elsősorban az értékpapír-piacon aktív gazdagokat segítette.