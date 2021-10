Szépen erősödnek az európai bankok az idén, szinte napra pontosan egy éve jött el a fordulat, és a „value” papírok térnyerésével ez a szektor is a figyelem középpontjába került. A Société Générale árfolyama is sokat tudott javulni, egy év alatt 150 százalékot ment fel, de azt is látni kell, hogy korábban komoly mélypontokra esett, és még mindig nem érte el a tavaly januári–februári 32 euró körüli szinteket.

Fotó: Shutterstock

A járvány a bankszektor számára a gazdaságok lassulása miatt kedvezőtlen volt, ráadásul az európai hitelintézetek már 2017–18 óta igen erősen gyengülő pályán mozogtak. Némileg szerencsétlen időzítés, hogy a pandémia előtt már kezdtek javulni az árfolyamok, a SocGen is ezen a pályán járt, ugyanakkor a hozamok további csökkenése nem segített a banknak.

Most azonban már érezhetően javulnak az inflációs várakozások az eurózónában, így a hozamszintek is felfelé tartanak.

A német 10 éves kötvényhozam 2,5 éves csúcsa körül jár, és hamarosan akár a negatív tartományból is kiléphet. Ez igen kedvező lenne a bankszektor számára, és a mostani nyomott szinteken lévő árfolyamok is még tovább erősödhetnének.

Az értékeltség is javulhat, csak 0,4 körül jár a P/BV mutató, ami a szektorban használt fontos szám. Ez a SocGen kapcsán még 0,6-0,7 körül volt pár éve, ami ugyan szintén nem túl magas, de a mostani szinteket érezhetően meghaladja. Mind az árazás, mind a fundamentumok alapján van tere az emelkedésnek, ami érdekessé teszi a sztorit.

A következő megálló már a lélektanilag is fontos 30 eurós szint vagy éppen a 32 eurós 2020-as csúcs lehet majd. A lendület látható, kisebb korrekciókkal ugyan, de stabilan felfelé halad a bankpapír, így idővel akár a 36 vagy akár a 38 eurós ellenállások is elérhetők lehetnek. Nem ártana ehhez persze az sem, hogy a járványhelyzet ne romoljon drasztikusan, netán éppen az, hogy a kínai gazdasági problémák ne gyűrűzzenek át látványosan a kontinens gazdaságába.

Fotó: VG

Ezeken felül a kilátások viszont nem rosszak, az elemzők is inkább 30 euró feletti célárakat fogalmaznak meg, vagyis legalább 10 százalékot azért látnak a papírban. Főleg az elmúlt hónapok hozamemelkedésének hatására nőtt meg a vételi ajánlások aránya, nem árt tehát figyelni ezt a fejleményt.