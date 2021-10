Az OTP szeptember közepén érte el legutóbbi történelmi csúcsát 18800 forintnál, ahonnan érkezett egy kisebb korrekció 17400 forintig. A múlt hét során sikerült erről a támaszról visszapattannia az árfolyamnak, és a pénteki zárás csak hajszálnyival maradt el a történelmi csúcstól.

Nagyon erős emelkedő trend látható az OTP árfolyamában,

ha folytatódik az emelkedés, akkor a 19000 illetve a 20000 forintos lélektani szintekre érdemes figyelni.

Fotó: Shutterstock

Kilőtt felfelé a MOL árfolyama, a múlt hetet már 2020 február óta nem látott magasságban, 2594 forintnál zárta az árfolyam. Közel egy éve nem volt a mostanihoz hasonló erős momentum a MOL-ban, 2800 forintig erős ellenállás már nem is látható a papírban. A 2450 forintnál húzódó kitörési szint visszatesztelésére fel kell készülni, de amíg ezen szint felett tartózkodik az árfolyam, addig nagyobb a valószínűsége az emelkedő trend folytatódásának.

Augusztus végén érte el a Richter a csúcspontját 9185 forintnál, ahonnan egy korrekció indult.

Szeptember végére 8400 forintig esett az árfolyam, amely egy erős támaszt is jelent, a 100 napos mozgóátlag is ennél a szintnél húzódik. Múlt hét pénteken már sikerült az árfolyamnak visszapattannia a támaszról, ha az emelkedés folytatódik a héten is, akkor első körben a 9185 forintos augusztus végi csúcspont jelent ellenállást az árfolyamnak.

A Magyar Telekom árfolyama szeptember elején 438 forintnál ért el újabb csúcsot, és ezzel tavaly februári szintekre kapaszkodott a kurzus.

438 forintról azonban lefordult, és korrekció érkezett, a múlt hetet már 421 forintnál zárta a Telekom. Tavaly október óta mozog az árfolyam egy emelkedő trendben, a jelenlegi esésnek 420 forint jelenthet támaszt, ha ez a szint is sérülne, 400 forintnál húzódó májusi mélypont jelenthetne megállót az árfolyamnak. 400 forint alatt pedig már az emelkedő trend is érvényét vesztené. Jelenleg egyelőre korrekció zajlik a Telekomban, az említett támaszokon a fordulós jelzéseket érdemes keresni.

Elemi erővel tört új csúcsra a BUX

Figyelemre méltó, hogy a hét második felében megindult hegymenetre az elszálló nyersanyagárak, a kínai energiahiány és a stagflációs félelmek miatt jelentősen elromlott nemzetközi befektetői hangulat ellenére került sor.