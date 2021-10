Még el sem indult, máris berobbant a piacra Donald Trump volt amerikai elnök digitálismédia-vállalkozása. A Trump Media & Technology Group múlt szerdán jelentette be, hogy elindítja a Truth Social közösségi hálózatot. A platformról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy a mobilalkalmazás képernyőképei az Apple alkalmazásboltjában elérhető felhasználói felületekre emlékeztetnek, továbbá hogy a kiválasztott felhasználók novembertől tesztelhetik a hálózatot, míg a szélesebb közönség januártól csatlakozhat.

A piac ennek ellenére, látatlanban is elképesztő bizalmat szavazott Donald Trump platformjának.

A Nasdaqon jegyzett DWAC-részvény árfolyama pár nap alatt 846 százalékot emelkedett, miután kiderült, hogy Trump új cége a Digital World Acquisition üres tőzsdei társaság (SPAC) segítségével lép tőzsdére. Bár a kurzus valamelyest korrigált, de még a mostani 552 százalékos magaslaton is 440 millió dolláros a kapitalizáció. Ami azért elképesztő, mert a DWAC jegyzése a bejelentés előtt 10 dollár alatt pihent tetszhalott papírként, most pedig 60 dollár felett mozog, óriási volatilitással. Sokan már mémrészvényként emlegetik a Truth Socialt, s a téli GameStop-mániára emlékeztetnek.

Fotó: AFP

A Digital World elnöke Patrick Orlando, aki korábban a Deutsche Bank derivatív brókere volt, a pénzügyi igazgatója Luis Orleans-Braganza, a Brazil Nemzeti Kongresszus tagja. A The Wall Street Journal emlékeztet, hogy Orlandónak nem ez az egyetlen SPAC-vállalata. Az üres tőzsdei társaságok egyébként rendkívül népszerűek most a tengerentúlon, mert egyrészt keresi a helyét a járvány alatt az amerikai háztartásoknak juttatott ingyenpénz, másfelől a hagyományos tőzsdei bevezetés (IPO) hosszadalmas folyamat. Sokkal egyszerűbb megtölteni tartalommal egy már bevezetett céget. Mondhatni, az amerikai gazdagok most SPAC feliratú kalapokba gyűjtik az utca emberének pénzét. Sok ismert és híres embernek van ilyen üres cége, még a kosarassztár Shaquille O’Neal is befektetett ebbe a divatos üzletágba. A SPAC-vállalatok olyan üres tőzsdecégek, amelyek egyáltalán nem folytatnak tevékenységet, a rájuk fogadó kisbefektetők a pénzükért csak „biankó csekket” kapnak, továbbá egy ígéretet, hogy ha két éven belül nem találnak valami értékes felvásárlási célpontot, akkor visszakapják a tőkéjüket meg kamatként némi aprót. Nos, Patrick Orlando és Luis Orleans-Braganza 10 millió dollárt fektetett be, s már 400 millió dollárnál is több a cégük értéknövekedése, pedig még csak a fúziós megbeszélésekről adtak hírt. Ráadásul a SPAC előnye, hogy a regisztrációs nyilatkozatban nem kellett feltüntetni minden tagot. Így egyelőre nem tudni, hogy a haszon hogyan és kik között oszlik majd meg, s vajon kik állnak még a DWAC mögött. Ez azért lehet érdekes a The Wall Street Journal szerint, mert az a bevett gyakorlat, hogy a SPAC-alapítók az egyesült cég részvényeinek 20 százalékát kapják meg ultraolcsó árfolyamon. A Trump Media & Technology Group értékét egyébként 875 millió dollárra becsülik a szakértők.

Nem Donald Trump az egyetlen fontos szereplő az amerikai konzervatív közösségimédia-térben. Sőt, a demokrata elnökség alatt kifejezetten zsúfolt zsibongóvá vált ez a virtuális nyilvánosságszeglet. Trump korábbi média-tanácsadója, Jason Miller is elindított egy konzervatív platformot, ám nem tudta rávenni a volt elnököt a csatlakozásra. Ami Trump részéről érthető, hiszen a januári kitiltása előtt a Twitteren 89 millióan követték, a Facebookon 33 millióan és az Instragramon is 24,5 millióan. A Truth Social indulását a professzionális média konzervatív oldala is élénk figyelemmel kíséri. Egy várhatóan 100 milliós nézettségű Trump-platform erős versenytársa lenne a Fox News kábelcsatornának, a Newsmax TV-nek, a Dalily Wire weboldalnak és a Blaze médiavállalatnak.