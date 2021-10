Főként emelkedést mutattak a távol-keleti tőzsdék a reggeli órákban. A japán vezető index 1,6 százalékkal került feljebb, a Hong Kong-i tőzsde 1,7 százalékkal, a kínai tőzsdék 0,1-0,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg a dél-koreai tőzsde zárva tartott – írja a Takarékbank közleményében.

Hétfőn nem érkezik érdemi adat, így a múlthét végi igen vegyes adatokat emészthetik a befektetők a kivárás mellett.

Kissé gyengül a dollár ma reggel, míg a menedék jen szintén. A forint gyengül az euróval szemben, míg a régió kissé erősödik.

Fotó: Shutterstock

Részvénypiacok

Az európai részvények pénteken egy volatilis napot zártak eséssel, miközben a befektetők emésztették az Egyesült Államok lassuló munkahelyteremtését mutató adatokat, de továbbra is az elmúlt két hónap legjobb hetét zárták, mivel az infláció szárnyalásától való félelmek némileg enyhültek. A vezető amerikai S&P 500 index csökkent pénteken a fenti okból kifolyólag, a befektetők mégis arra számítanak, hogy a Fed idén megkezdi az eszközvásárlás mérséklését. Kissé emelkedett a BUX pénteken 8 milliárd forintos forgalomban, a vezető részvények közül a Richter tudott nőni, de a Pannergy is szépen ugrott.

Devizapiacok

A dollár pénteken némileg visszacsorgott, miután az adatok azt mutatták, hogy az amerikai nem mezőgazdasági munkahelyek (NFP) 194 ezer fővel nőttek a múlt hónapban, szemben az 500 ezer új munkahelyre vonatkozó előrejelzésekkel. Ezen felül a szerdán közzéteendő amerikai inflációs adatok bizonyítékkal szolgálhatnak majd arról is, hogy az inflációs nyomás a vártnál kevésbé „átmeneti”, ami a Fed-et méginkább lépésre késztetheti tapering fronton, ami jót tehet a zöldhasúnak, igaz a gyengébb munkaerőpiaci adatok meg ennek az ellenkezőjére ösztönzik, így egyre inkább kezdhet stagflációra hasonlítani a helyzet. A forint 360 fölé került az euróval szemben, miután a hazai infláció kilenc éves csúcsra emelkedett, így erőteljesebben kikezdheti a piac a MNB elköteleződését és lassított kamatemelési tempóját, de bázishatások is jelen vannak továbbra is a folyamatban.

Állampapírpiacok

A magyar állampapírpiac rövid oldalán 0-1bp-tal, a hosszú oldalon pedig 0-2bp-tal emelkedtek a hozamok. A 10 éves magyar referenciahozam 3.5 százalékra emelkedett, ezzel +369bp volt a felára a német és +194bp az amerikai azonos futamidejű kötvényhez viszonyítva. Egy hét alatt 198 milliárddal 4877 milliárd forintra nőtt a külföldi befektetők kezében levő állampapír állomány. Emelkedtek a német és az amerikai hozamok, így kissé szűkültek a transzatlanti szpredek.