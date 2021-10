Szerdán sem mentes a szélsőségektől a földgáztőzsde: az irányadó holland TTF ár novemberi szállításra 126 euró/mWh-n nyitott, majd napközben 160 euró fölé került, ezt viszont már csökkenés követett, kora délutánra 110 euró alá esett a jegyzésár.

Az árszint azonban még továbbra is rendkívüli, három hónap alatt 3 és félszeres a drágulás, egy év alatt pedig közel 8-szoros.

Ilyen mértékű árfolyam-emelkedés után nem csoda, hogy felülteljesítenek a gáz- és olajszektor részvények, valamint az energiaszektorba fektető alapok.

Október elsejéig 40 százalékkal emelkedett a K&H Nyersanyag Alap árfolyama, s azóta valószínűleg még tovább gyarapodott az év elejétől számított hozam, hiszen az alap jelentős földgáz kitettséggel rendelkezik. Hajósi Péter, a K&H Alapok vezető stratégája a VG-nek elmondta, a földgáz árának elmúlt napokban tapasztalt kiugrását csak átmenetinek tekinti, és ha a kiváltó okok közt szereplő politikai kockázatok rendeződnek, gyors és látványos korrekció következhet be.

Extrém nagy a volatilitás, magánbefektetőként komoly kockázattal jár, ha valaki – ETF-eken, vagy egyéb pénzügyi termékeken keresztül – ezekben a napokban nyit pozíciót

– mondta Hajósi Péter. Az alapban a földgáz súlyát csak ritkán és kisebb mértékben változtatják, most 20 százalék körül mozog (az energiahordozók aránya 50 százalék, míg az ipari és nemesfémeké további 50 a K&H Nyersanyag Alapban).

Fotó: Shutterstock

A szakértő szerint alapvetően három ok vezetett az extrém árszintekhez.

Ilyenek a kitermelési és szállítási problémák, amelyek a Covidhoz kapcsolódnak és egy ideig még velünk lehetnek.

Komoly árfelhajtó hatása volt az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatos vitának, amelyben az oroszok gyakorlatilag úgy taktikáznak, hogy visszatartják azt a mennyiséget, amelyre Közép-és Kelet Európa országainak már most szüksége lenne a betárolási időszak hónapjaiban. A harmadik ok pedig az, hogy a földgáz egy középutas alternatíva a teljes zöld energia felé való stratégiai fordulatban. Hajósi Péter szerint a politikai kockázat elmúlásával megérkezhet a korrekció a jegyzésárakban, máskülönben a gáz- és áramárak átgyűrűződő hatása jelentősen növelné a globális inflációs kockázatokat.

Sok tényező vezetett oda, hogy Európában szűkössé vált a kínálat, Oroszországnak pedig most valóban megvan a lehetősége arra, hogy visszaéljen az erőfölényével

– mondta a VG-nek Kotek Péter, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutató főmunkatársa. Kapóra jön az oroszoknak az európai (főként a holland Groningeni mezők voltak a meghatározók) kitermelés visszaszorulása is, ugyanakkor képesek lennének a szűkös kínálat gyors rendezésére is. Sokat javítana a helyzeten, ha csak a Belaruszon és Lengyelországon át vezető Jamal vezetéken újra a szeptemberi, napi 100 millió köbméter mennyiséget szállítanák, az elmúlt napokra jellemző 30 millió helyett.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, Oroszország teljesíti az európai vevőkkel kötött szerződéses kötelezettségeit, csak épp azon túl nem szállít

– mondta a REKK szakértője. Kotek Péter szerint a határidős TTF-eken keresztül a piac azt árazza, hogy az idei télen az Északi Áramlat 2-őn még nem indulnak meg a gázszállítások, a 2022 tavaszi szállításra viszont már konszolidáció valószínű.

Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője a VG-nek elmondta, általánosságban az árupiacok iránt is több magánbefektető kezdett érdeklődni idén, miután látványos árfolyammozgások alakultak ki ezekben a termékekben.

Mindez a gázpiac iránt is érzékelhető, habár ennek specialitásai miatt azért kevesebb ügyfél tud benne aktívan kereskedni.

Az Equilor-on keresztül elérhetőek az amerikai tőzsdéken jegyzett határidős gáz (Natural Gas) kontraktusok, illetve több olyan ETF is, amelyek a gáz árfolyamának mozgását követik. Emellett vannak olyan egyedi részvények is – termelőké, kereskedőké, vagy a nagyfelhasználóké – amelyekkel a gázár alakulása minkét irányban lekereskedhető.

A gázár elszállásával épp utóbbiak, az ipari fogyasztók kerültek nehéz helyzetbe, köztük a Nitrogénművek is, amely napokon belül leállíthatja a termelést, hiszen a műtrágyagyártás költségeinek zömét kitevő földgázár aligha építhető be az értékesítési árakba. A cég kötvényeitől nem is csoda, hogy inkább megválnának most a befektetők, a 2018-ban kibocsátott, 2025-ben lejáró, 7 százalékos kuponnal rendelkező eurókötvényük utolsó kötési ára a névérték 94,3 százalékán történt, jelenleg viszont nincs vételi ajánlat 86,5 felett.

A mérleg másik oldalán a termelők állnak,

az Egyesült Államok piacvezető földgáztermelője, az EQT Corporation részvényei két hét alatt 18-ról 22 dollárra drágultak, míg a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) exportőre, a Cheniere Energy papírjai 83-ról 104-re.

Meglepő módon sok befektető shortolja is a gázpiacot, rájuk nézve nem csak a tél kemény: a ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas árfolyama 88 százalékkal alacsonyabb jelenleg, mint az év elején. Az elmúlt hónapban 17 százalékot lehetett keresni a Gazprom részvények tartásával, de a legnagyobb olaj- és gáztermelők szinte kivétel nélkül kétszámjegyű árfolyam-növekedésen vannak túl az elmúlt 30 napban.