A természet körforgását mindenki ismeri: a földből táplálkoznak a növények, majd utóbbiak elhullva táplálják a földet. Az állatok elfogyasztják a növényeket, aztán az állatokat egy másik ragadozó, és ezek trágyája ugyancsak táplálja a földet. Bár a természet körforgása évmilliók óta tökéletesen működik, a modern ember működése mégsem hasonlít ehhez. Az ember által megalkotott ipart és annak folyamatait ugyanis már nem a körforgás jellemzi, hanem a linearitás: alapanyag, megmunkálás, félkész termék, termelés, késztermék, hulladék.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A közgazdaság alapvető fogalma a szűkösség: nincs mindenből korlátlanul. Azonban ez nemcsak a saját erőforrásainkra értendő, hanem a Föld erőforrásaira is. Felismerve e probléma jelentőségét, napjaink egyik komoly globális célja, hogy ezt a lineáris folyamatot minél inkább változtassuk át egy körré, így kialakítva az úgynevezett körforgásos gazdálkodást. A cél megvalósításáért tehetünk úgy, hogy a lineáris folyamat két végpontját összekötjük, azaz a hulladékból alakítunk ki újra minél több hasznos alapanyagot. Vagy a már nem használt készterméket újra is gondolhatjuk, mielőtt még hulladéknak minősítenénk: ha az adott késztermék fejleszthető, javítható, átalakítható, és ezzel újra hasznos késztermékké változtatható, akkor a célunk ugyanannyira megvalósult.

A környezettudatosság mára az egyik legmeghatározóbb szempont lett a befektetők körében is, így vannak már olyan befektetések, amelyek kifejezetten a körforgásos gazdaság elősegítése terén éllovasnak számító cégek papírjaiba invesztálnak.

Ilyen a BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF-je is, amely a körforgásos gazdaság szempontjait kiemelt prioritásként kezelő nagyvállalatok részvényeit tartja. Elsőre talán meglepően hangzik, hogy ebben a befektetésben olyan cégek is szerepelnek, mint például a Coca-Cola, a Ford vagy a Bridgestone, de ezek olyan hulladékmenedzsment-sztenderdekkel és kész gyakorlatokkal rendelkeznek, amelyekkel sokat tesznek a körforgásos gazdaságért. Ennek követői egyre többen vannak, aminek ékes bizonyítéka az is, hogy ez a befektetés az indulása óta 12 százalékos felülteljesítést mutat az átlagos részvénypiaci teljesítményhez képest.