Készen áll az autóipar meghódítására a Foxconn

A gyártás helyszíne még nyitott, mindenesetre

a Foxconn a napokban Ohióban 230 millió dollárért vett egy komplett üzemet a Lordstown Motors nevű startuptól.

A jelenleg 20 százalékos kihasználtsággal működő üzem átszerszámozásához washingtoni hitelt kérnek. A Foxconn a Lordstown Endurance nevű elektromos pick-upját fogja itt a gyártani, s ebbe 50 millió dollárral száll be. Várhatóan itt készítik majd a Fisker elektromos luxusautóit is. Azt nem tudni, hogy a most bemutatott három új modelljük valamelyikének a gyártását Amerikába vinnék-e. A kiemelkedő haszonkulccsal értékesíthető SUV-t rögtön le is lehet húzni a listáról, mert azt első körben a tajvani piacra szánják, és ott 2023-ban a Yulon márka alatt fog debütálni. Drágább munkaerővel legyártani és átutaztatni az autókat az óceánon aligha éri meg a költségeinek leszorításában érdekelt Foxconn-nak. A szedánt sem saját márkanéven fogják forgalmazni külföldön, ehhez egy meg nem nevezett autógyártót vonnak be partnerként.

Mint ismert, az Apple termékeinek legnagyobb bérgyártójaként a Foxconn évtizedekre visszanyúló, gyümölcsöző kapcsolatokat ápol az amerikaiakkal, akik saját önvezető villanyautójuk, az i-Car építésén dolgoznak – legalábbis meg nem erősített hírek szerint, s annak gyártását a szakmában jártas vállalatra bíznák. Januárban pillanatok alatt 25 százalékot ugrott a dél-koreai Hyundai Motors árfolyama, miután kiderült, hogy az Apple-lel tárgyalásokat folytat, ám rá egy hónappal az ezek összeomlásáról szóló bejelentés küldte a mélybe a kurzust. Mindenesetre azt merészség lenne azt feltételezni, hogy a Foxconn-szedán lenne majd egy első Apple-autó. A harmadik modell, az elektromos hajtású busz már jövőre szolgálatba áll a dél-tajvani nagyvárosok közlekedési vállalatainak üzemeltetésében. Az e-busz viszont viselheti majd a Foxtron márkanevet.

A Foxconn azért marad a kaptafánál is, sőt 2025–27-re el szeretné érni, hogy a világ villanyautó-gyártásához szükséges alkatrészek tíz százaléka nála készüljön. Ennek érdekében augusztusban 91 millió dollárért vettek egy tajvani csipgyártó üzemet a Macronixtól, így e fontos komponensnek a tömeggyártása házon belülre kerülhet. A Foxconn egyébként májusban megállapodott a PTT thaiföldi állami energiatársasággal egy helyben villanyautókat gyártó vegyesvállalat létrehozásáról, továbbá együtt dolgozik a Bytonnal, a Stellantisszal és a Geelyvel. Tso Chi-sen (Tszo Cse-szen), a Foxtron alelnöke szerint 2026-ra 35 milliárd amerikai dolláros üzletet jelent majd cége számára a villanyautók gyártása.