A Levi Strauss részvények kurzusa 8 százalékkal 26 dollár fölé ugrott csütörtökön, miután a vállalat idén már másodjára emelte meg éves előrejelzését, és bejelentett egy 200 millió dolláros részvény-visszavásárlási programot is.

Fotó: Gerald Matzka

A cég harmadik negyedéves eredményei nem csak az előző évi bázist, hanem a 2019-est is felülmúlták. Chip Bergh elnök-vezérigazgató szerint ráadásul a Beyond Yoga felvásárlása révén a társaság megvetheti a lábát – a gyorsan növekvő és magas árrésű – prémium sport- és szabadidős ruházati piacon is.

A negyedév végén már csupán a Levi's által üzemeltetett üzletek 4 százaléka maradt zárva világszerte. Az üzletek megnyitásával pedig az online értékesítés aránya az előző negyedévi 23 százalékról 20 százalékra csúszott vissza.

A harmadik negyedévben a nettó árbevétel éves bázison 41 százalékkal 1,5 milliárd dollárra nőtt, a nyereség pedig több mint hétszeresére, 193,3 millió dollárra emelkedett. Mindkettő meghaladta a becsléseket.

A vállalat egész évre 1,44 dollár körüli korrigált részvényenkénti nyereséget vár, szemben a júliusi 1,31 dollárral.