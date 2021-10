Aki alacsonyabb szinteken keresett beszállási lehetőséget a tőzsdén, annak nem sok lehetősége volt az idén, az amerikai és az európai indexek is lényegi korrekció nélkül emelkednek – vonták meg 2021 eddigi mérlegét a KBC Equitas stratégái a brókercég online előadásán. A piacon eközben több, eddig nem igazán beárazott kockázat van, amelyek közül a jegybanki szigorítást, a kínai cégeket érintő szabályozói nyomást emelték ki a szakértők, de a globálisan eltérően alakuló járványhelyzet is tartogathat még kellemetlen meglepetéseket.

Fotó: Kallus György/VG

Mindezek miatt a korábbiaknál mérsékeltebben optimista a brókerház a további kilátásokat illetően, ám a „wall of worry” jelenség – vagyis hogy a negatív hírek dacára is lassan, de biztosan fölfelé kúsznak az indexek – továbbra is érvényesülhet a parketten.

A 2020-as évtized sem lesz rossz a tőzsdén, de aki az előző évtizedéhez akarja mérni a várható hozamokat, az valószínűleg csalódni fog

– összegzett Cinkotai Norbert vezető elemző.

A magyar tőzsde is felülteljesít az idén, a BUX 24 százalékos ralijával az osztrák tőzsde mögött második a régióban. A térség és a magyar piac jó teljesítményét Nagy-György János, a KBC elemzője azzal magyarázza, hogy itt elsősorban az értékalapú, ciklikus papírok vannak túlsúlyban, amelyek a pandémia utáni helyreállásból sokat tudtak profitálni. A BUX a jelenlegi rekordközeli szinteken sem drága, 9-es P/E (árfolyam/nyereség) rátája a környező országok indexei közül a legalacsonyabb, ráadásul a következő két évre várt, átlagosan 6-8 százalékos vállalati nyereségnövekedés alapján is alulértékeltnek tűnik.

A vezető papírok közül a legnagyobb fantáziát jelenleg az OTP és a Richter részvényeiben látja a KBC.

A nagybanknál a legfőbb sztorit most az akvizíciók adják, részben ezért szerepel jól a parketten. A pénzintézetnél kedvezők a hitelezési trendek is, a kamatok emelkedése a korábbinál kisebb céltartalékolással párhuzamosan tovább hizlalhatja profitot. Európai szinten sem olcsó az OTP, de a jelenlegi árazást az erős fundamentumok és a nagyon magas profitkilátások indokolják. Első féléves teljesítménye alapján jó úton jár a Richter is, az árfolyam azonban előreszaladt a szektortársakhoz képest, az utóbbi hetekben ennek a korrekcióját láthatjuk a piacon.

A gyógyszergyártó kurzusa kis pihenő után az év végéig még célba veheti a 9000 forintot.

Alulértékelt a Magyar Telekom is, az európai szektortársakkal nagyjából együtt mozgó távközlési papír azonban hosszabb idő alatt futhatja ki magát, a rövid távon befektetőknek ezért érdemes máshol keresgélniük. A Molnak a magas olajár és az emelkedő marzsok miatt megugró eredményéből jövőre akár az osztalék emelésére is futhatja, de az olajipar mostani kedvező trendje sokkal sérülékenyebb, mint például a bankszektor kilátásai, ezért a KBC mérsékelten optimista a hazai energiacéggel kapcsolatban.

A stabil fundamentummal és biztató eredménykilátásokkal kecsegtető blue chipek révén jó eséllyel újabb csúcsokat dönthet a BUX.

A kötvényhozamok emelkedése, a befektetői hangulat és a növekedési kilátások esetleges romlása viszont jelentős kockázatokat hordoz a magyar tőzsde számára is – összegeztek a szakértők.