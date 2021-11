Felhagy részvényei kettős jegyzésével a Shell, és adózási szempontból is releváns székhelyét Hollandiából Nagy-Britanniába helyezi át – közölte a cég hétfő reggel.

A jövőben csupán a londoni tőzsdén jegyzett gigavállalat a hatalmas befektetői nyomásnak eleget téve szánta el magát a váltásra. Ezzel egyidejűleg ráadásul a nevét is Shell Plc.-re egyszerűsíti, elhagyva belőle a Royal Dutch (holland királyi) kifejezést.

A módosításokra a versenyképesség fokozása, a gördülékenyebb részvényesi javadalmazás és a zéró károsanyag-kibocsátás gyorsabb elérése céljából van szükség – indokolt a vállalat.

Az olaj- és gáziparból határozott lépésekkel kivonuló energiacég részvényei, amelyekkel persze a tervek szerint azért továbbra is lehet majd kereskedni Amszterdamban és New Yorkban is, a hírre a City parkettjén 2,1 százalékkal erősödtek délelőtt, bár a végleges döntéshez a menedzsmentnek a december 10-re kitűzött közgyűlésen meg kell még szereznie a részvényesek háromnegyedének a támogatását is.

Irány London Fotó: Sjoerd van der Wal / Getty Images

Mindenesetre előnyösnek tartja a bejelentett változásokat a Jefferies elemzőház is, amely egy kommentárban kiemelte, Londonban sokkal egyszerűbbé válik egyebek között a saját részvények vásárlása is.

A Reuters pedig azt a körülményt említette meg, hogy májusban egy holland bíróság további erőfeszítésekre kötelezte a Shellt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, ami ellen máris fellebbezett a társaság.

Emellett a duális jegyzés miatt az osztalékokra kivetett 15 százalékos holland forrásadó is állandó vitát gerjesztett az olajcég és a hágai hatóságok között. Mark Rutte kormányfő el is akarta törölni ezt az adófajtát 2018-ban a Shell és a Hollandiából már tavaly szintén Londonba költöző Unilever visszatartása érdekében, ám a parlamenti többség elutasította a javaslatot. Ha a konszern közgyűlése is úgy akarja, most ez a probléma is megoldódhat.

A cégvezetés mindeközben kemény harcban áll a Third Point aktivista befektetőtársasággal is, amely szerint a konglomerátumot több vállalatra kellene szétválasztani. A Shell felső vezetői viszont kitartanak amellett, hogy az üzletágak egyben tartása szinergikus hatásokkal jár, ezért nem akarnak beállni a saját feldarabolásukról döntő óriásvállalatok, azaz a General Electric, a Toshiba és a Johnson & Johnson sorába.

A kettős jegyzés megszüntetését határozta el nemrégiben a világ legnagyobb tőzsdei bányavállalata, az ausztrál–brit BHP Group, amely Sydney-t választotta jövőbeli kizárólagos székhelyéül.